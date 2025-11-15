HABER

Denizlerde bollaşan hamsi tezgahlarda 100 TL’ye yer buldu

Eskişehir’de tezgahlarda 100 TL’ye yer bulan hamsi yoğun ilgi görürken, bu sene az olan palamutun fiyatı cep yakıyor.

Denizlerde hamsi bolluğunun artmasıyla birlikte fiyatlar düştü. Fiyatı 100 TL’ye kadar gerileyen hamsi tezgahların yıldızı olurken, 150 TL’ye satılan istavrit ve uskumru vatandaşın en çok tercih ettiği balık çeşitleri arasında yer aldı. Geçtiğimiz yıl çok ucuz fiyatlara satılan palamut ise 350 TL’den satışa sunuldu.

"Hamsi, sardalya ve istavritin bol tüketilmesi gereken bir dönem"
Tezgahların son durumuyla ilgili bilgi paylaşan balıkçı Cengizhan Şen, "Hamsinin bolarmasıyla fiyatlar düştü. Hamsi, sardalya ve istavritin bol bol tüketilmesi gereken bir dönem. Fiyatlar da uygun. Sardalya 150 TL, hamsi 100 TL, istavrit ve uskumru 150 TL. Şu anda hamsi revaçta, palamut yok, çıkmıyor. Ondan dolayı palamutun fiyatı daha yüksek" dedi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

