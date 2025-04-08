Denizlerde fırtına uyarısı

Yapılan uyarıda, "Yapılan son değerlendirmelere göre; rüzgarın, yarın (09.04.2025 Çarşamba) öğle saatlerinden sonra Bodrum-Kaş arasında, Perşembe (10.04.2025) günü ilk saatlerden itibaren genelinde (Bodrum-Anamur) batı ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın, Perşembe (10.04.2025) günü akşam saatlerinde Antalya-Anamur arasında, gece saatlerinde genelinde (Bodrum Anamur) etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Başta balıkçılarımız ve denizcilerimiz olmak üzere meydana gelmesi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.
(İHA)
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