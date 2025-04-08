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Denizlerde fırtına uyarısı

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, Bodrum Anamur arasında fırtına uyarısı yapıldı.

Denizlerde fırtına uyarısı

Yapılan uyarıda, "Yapılan son değerlendirmelere göre; rüzgarın, yarın (09.04.2025 Çarşamba) öğle saatlerinden sonra Bodrum-Kaş arasında, Perşembe (10.04.2025) günü ilk saatlerden itibaren genelinde (Bodrum-Anamur) batı ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın, Perşembe (10.04.2025) günü akşam saatlerinde Antalya-Anamur arasında, gece saatlerinde genelinde (Bodrum Anamur) etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Başta balıkçılarımız ve denizcilerimiz olmak üzere meydana gelmesi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
meteoroloji Fırtına
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