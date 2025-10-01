Denizli 01 Ekim Çarşamba Hava Durumu! Denizli'de hava durumu nasıl olacak?

Gece ise sıcaklık 13°C seviyelerine düşecek. Rüzgar kuzeybatı yönünden esmesi bekleniyor. Rüzgarın saatteki hızı 5-8 km arasında olacak. Nem oranı sabah %71 olarak tahmin ediliyor. Gündüz nem oranı %37, akşam %39 ve gece %62 olacak.

2 Ekim Perşembe günü hava durumu benzer şekilde açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklığı 26°C olarak öngörülüyor. Gece sıcaklığı ise 13°C civarlarında kalacak. Rüzgarın kuzeybatı yönünden esmesi bekleniyor. Rüzgarın hızı saatte 8 km olacak. Sabaha %71, gündüze %37, akşama %39, geceye %62 nem oranı tahmin ediliyor.

3 Ekim Cuma günü yer yer sağanak yağışlar görülebilir. Gündüz sıcaklık 23°C, gece sıcaklığı ise 12°C olacak. Rüzgar kuzeybatı yönünden esmesi tahmin ediliyor. Rüzgarın hızı saatte 10 km olacak. Nem oranı sabah saatlerinde %71, gündüz %37, akşam %39 ve gece %62 olarak öngörülüyor.

4 Ekim Cumartesi günü hava durumu güneşli ve parçalı bulutlu olacak. Gündüz sıcaklığı 21°C, gece ise 11°C civarında seyredecek. Rüzgar güneybatı yönünden esmesi bekleniyor. Rüzgarın hızı saatte 7 km olacak. Nem oranı sabah saatlerinde %71, gündüz %37, akşam %39 ve gece %62 olarak tahmin ediliyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşulları açık ve güneşli olacak. Cuma günü yer yer sağanak yağışların görülmesi bekleniyor. Dışarı çıkarken yanınıza bir şemsiye almanız faydalı olacaktır. Gündüz ve gece arasındaki sıcaklık farkları önemli. Kat kat giyinmek ve hava koşullarına uygun kıyafetler seçmek konforunuzu artıracaktır.