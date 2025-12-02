HABER

Denizli 02 Aralık Salı Hava Durumu! Denizli'de hava durumu nasıl olacak?

Denizli'de 2 Aralık 2025'te hava kısmen güneşli geçecek ve sıcaklık 12°C ile 0°C arasında değişecek. Çarşamba günü bulutlu havanın etkisiyle sıcaklık 12°C ile 2°C olacak. Perşembe gününde bulutlanma artacak. Cuma ise zaman zaman yağmur görülecek. Bu nedenle, serin ve yağmurlu havalara uygun giyinmek, rüzgarlı günlerde dikkatli olmak önemlidir. Güncel hava durumu takibi, planlarınızı kolaylaştıracaktır.

Çiğdem Sevinç

Denizli'de 2 Aralık 2025 Salı günü hava durumu kısmen güneşli. Sıcaklık 12°C ile 0°C arasında değişecek. Çarşamba günü hava bulutlu olacak. Sıcaklıklar 12°C ile 2°C arasında seyredecek. Perşembe günü hava daha da bulutlanacak. Sıcaklıklar 12°C ile 5°C arasında olacak. Cuma günü zaman zaman yağmur bekleniyor. Sıcaklıklar 11°C ile 4°C arasında değişecek.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Sabah ve akşam saatlerinde serin havaya karşı hazırlıklı olunmalıdır. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkatli olunması önerilir. Nem oranının yüksek olduğu günlerde cilt kuruluğuna karşı nemlendirici faydalıdır. Yağmurlu günlerde dışarı çıkarken su geçirmez ayakkabı bulundurmak yardımcı olacaktır. Şemsiye de almakta fayda var.

Önümüzdeki günlerde hava koşulları değişkenlik gösterecek. Planlarınızı yaparken güncel hava durumunu takip etmeniz önemlidir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olabilirsiniz. Ayrıca, günlük aktivitelerinizi daha rahat planlayabilirsiniz.

