AK Partili vekilden Cizre’deki skandal görüntü için olay olacak çıkış: ‘Görmezden gelmek ve duymamak gerekir’

Mesud Barzani’nin Şırnak ziyaretinin yankıları sürerken AK Parti Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu’ndan tartışma yaratacak bir açıklama geldi. Barzani’nin uzun namlulu silahlı korumalarının görüntüsünün tartışma yaratması üzerine Ensarioğlu “Bu kritik süreçte sert ifadelerden kaçınmak, bazı şeyleri görmezden gelmek ve duymamak gerekir” diyerek “Türkiye’nin de Duhok’ta, Amediye’de zırhlı tankları var” ifadelerini kullandı.

Barzani’nin Şırnak ziyareti sırasında yaşananlar Ankara kulislerinde tartışmalara neden olurken gündem olacak bir açıklama da AK Parti cephesinden yapıldı.

Şırnak’ın Cizre İlçesi'nde bir sempozyuma katılmak üzere Habur Sınır Kapısı'ndan Türkiye’ye giriş yapan KDP lideri Mesud Barzani’nin yanındaki uzun namlulu silahlı özel eğitimli korumaların görüntüleri siyasetin bir numaralı gündemlerinden birisi haline geldi.

AK Parti Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu Irak’ın kuzeyindeki Süleymaniye kentinde yayın yapan KYB’ye yakınlığıyla bilinen Channel-8 isimli kanala konuştu. Ensarioğlu, terörsüz Türkiye sürecinde bu tarz görüntülerin görmezden gelinerek duyulmaması gerektiğine vurgu yaptı.

Barzani’ye eşlik eden Peşmerge güçlerinin uzun namlulu ağır silahlı fotoğraflarının gündeme oturmasının ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli başta olmak üzere muhalefet cephesinden sert mesajlar gelmişti. Ardından da Barzani cephesinden açıklamalar peş peşe gelmişti.

“GÖRMEZDEN GELMEK VE DUYMAMAK GEREKİR”

Ensarioğlu, kendisinin hükümeti temsil etmediğini belirterek, “Bu kritik süreçte sert ifadelerden kaçınmak, bazı şeyleri görmezden gelmek ve duymamak gerekir” ifadelerini kullandı.

“TÜRKİYE’NİN ZIRHLI ARAÇLARI VE TANKLARI YILLARDIR ORADA”

Ensarioğlu, Barzani’nin Kürtler için sembolik ve önemli bir aktör olduğuna dikkat çekti.

Türkiye’den giden tüm devlet büyüklerinin özel harekât korumalarının da uzun namlulu silahlarıyla Irak’ın kuzeyine gittiğini belirterek, “Türkiye’den giden devlet büyükleri de silahlı korumalarıyla oraya gidiyorlar. Ama bu durum hiçbir zaman sorun edilmedi. Duhok’ta, Amediye’de Türkiye’nin tankları ve zırhlı araçları da yıllardır orada var. Kimlik kontrolü yaptığımız dönemler oldu; yine de onlar bunu büyütmediler. Terörle mücadele sırasında zaman zaman sivil kayıplar yaşandığında bile bunu uluslararası bir mesele hâline getirmediler” şeklinde konuştu.

"SOSYAL MEDYADA FAZLASIYLA ABARTILDI"

Tartışmanın sosyal medyanın abartısıyla büyütüldüğünü belirten Galip Ensarioğlu, “Sosyal medyada Barzani’nin yanındaki iki özel güvenlik görevlisinin görüntüleri fazlasıyla abartıldı ve bu da istenmeyen açıklamaların tetiklenmesine yol açtı. Bu yanlış anlaşılmanın hızlı biçimde telafi edilmesi gerekiyor” dedi.

