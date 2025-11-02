Denizli 02 Kasım Pazar Hava Durumu! Denizli'de hava durumu nasıl olacak?

Denizli'de 2 Kasım 2025 Pazar günü hava durumu genellikle kapalı ve bulutlu olacak. Sıcaklıkların 15°C ile 23°C arasında değişeceği bekleniyor. Nem oranı %24 civarında olacak. Rüzgar kuzey yönünden saatte yaklaşık 1.26 km hızla esecek. Gün doğumu saati 07:28, gün batımı ise 18:03'tür.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi öngörülüyor. 3 Kasım Pazartesi günü hava kapalı kalacak. Sıcaklıkların 15°C ile 24°C arasında seyredeceği düşünülüyor. 4 Kasım Salı günü hava yine kapalı olacak. Sıcaklıklar 13°C ile 22°C arasında değişecek. Çarşamba günü hava açık olacak. Sıcaklıklar 12°C ile 21°C arasında olacak. Perşembe günü hava parçalı bulutlu seyredecek. Sıcaklıklar 12°C ile 20°C arasında değişecek.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Sabah ve akşam serinliğine karşı hazırlıklı olunmalıdır. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkatli olunması önerilmektedir. Nem oranının düşük olduğu günlerde cilt kuruluğuna karşı nemlendirici kullanmak faydalıdır. Hava koşullarına uygun giyinmek sağlığı korumaya yardımcı olacaktır.