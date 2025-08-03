Denizli 03 Ağustos Pazar Hava Durumu! Denizli'de hava durumu nasıl olacak?

Gündüz sıcaklıkları 34°C civarında, gece ise 22°C seviyelerinde olacak. Sıcaklıkların önümüzdeki günlerde artması ve 6 Ağustos Çarşamba günü 39°C'ye ulaşması bekleniyor. Hafta ortasında sıcaklıkların düşmesi öngörülüyor. 7 Ağustos Perşembe günü sıcaklık 34°C'ye gerileyecek.

Ağustos ayı boyunca Denizli'de ortalama gündüz sıcaklıkları 29°C, gece sıcaklıkları ise 22°C civarında seyredecek. Bu dönemde yağış miktarı düşük, nem oranı genellikle %29 civarında kalacak. Sıcak ve kuru hava koşulları ön planda olacak.

Sıcak günlerde, özellikle öğle saatlerinde dışarıda bulunmak zorunda kalanların dikkatli olması önemlidir. Sıcak çarpması riskini azaltmak için bol su tüketilmeli, hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde gölge alanlarda kalmak veya iç mekanlarda vakit geçirmek sağlıklı olacaktır. Yüksek sıcaklıklarda, yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların daha dikkatli olması gerekmektedir.

Sıcak hava koşulları tarım ve hayvancılık faaliyetlerini de olumsuz etkileyebilir. Çiftçilerin, sulama sistemlerini verimli kullanarak bitkilerin su ihtiyacını karşılamaları önemlidir. Ayrıca hayvanların serin ortamlarda tutulması gerekmektedir. Orman yangınları riski arttığı için, ormanlık alanlarda ateş yakmamak ve sigara izmaritlerini doğaya atmamak önemlidir.

Ağustos ayı boyunca Denizli'de sıcak ve kuru hava koşulları devam edecek. Bu dönemde kişisel sağlık ve çevre güvenliği açısından gerekli önlemleri almak önemlidir.