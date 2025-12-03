HABER

Denizli 03 Aralık Çarşamba Hava Durumu! Denizli'de hava durumu nasıl olacak?

Denizli'de 3 Aralık 2025 Çarşamba günü hava durumu sabah saatlerinde 2°C, öğle saatlerinde ise 14°C olarak ölçülecek. Gün genelinde açık ve güneşli bir hava bekleniyor. Rüzgar saatte 6 km ile esecek. Perşembe günü sıcaklıklar 3°C ile 14°C arasında değişebilir. Cuma günü ise ara sıra yağmur görülebilir. Hafta sonu sıcaklıklar 2°C ile 10°C arasında olacak ve sağanak yağış ihtimali bulunuyor. Yine, ani yağışlara karşı hazırlıklı olunması öneriliyor.

Cansu Akalp

Denizli'de 3 Aralık 2025 Çarşamba günü hava durumu sabah saatlerinde 2°C olacak. Öğle saatlerinde ise 14°C civarında seyredecek. Gün boyunca hava genellikle açık ve güneşli olacak. Yağış beklenmiyor. Rüzgar saatte 6 km hızında esecek.

Perşembe günü hava sıcaklıkları 3°C ile 14°C arasında değişecek. Hava parçalı bulutlu olacak. Cuma günü sıcaklıklar 4°C ile 15°C arasında olacak. O gün ara sıra yağmur bekleniyor. Hafta sonu, Cumartesi ve Pazar günleri sıcaklıklar 2°C ile 10°C arasında değişecek. Bu günlerde sağanak yağışlar görülebilir.

Bu dönemde hava koşulları değişkenlik gösterebilir. Özellikle hafta sonu için hazırlıklı olmak faydalı olacaktır. Dışarı çıkarken yanınıza şemsiye veya yağmurluk almanız ani yağışlardan korunmanıza yardımcı olur. Hava sıcaklıklarının düşeceği günlerde kalın giysiler tercih etmeniz üşümeyi önler. Rüzgarlı günlerde rüzgarın etkisini azaltmak için rüzgar geçirmeyen giysiler kullanmanız önerilir. Hava koşullarına uygun giyinmek sağlığınızı korur. Dışarıdaki aktivitelerinizi daha konforlu hale getirir.

