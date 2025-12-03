Denizli 03 Aralık Çarşamba Hava Durumu! Denizli'de hava durumu nasıl olacak?

Denizli'de 3 Aralık 2025 Çarşamba günü hava durumu sabah saatlerinde 2°C olacak. Öğle saatlerinde ise 14°C civarında seyredecek. Gün boyunca hava genellikle açık ve güneşli olacak. Yağış beklenmiyor. Rüzgar saatte 6 km hızında esecek.

Perşembe günü hava sıcaklıkları 3°C ile 14°C arasında değişecek. Hava parçalı bulutlu olacak. Cuma günü sıcaklıklar 4°C ile 15°C arasında olacak. O gün ara sıra yağmur bekleniyor. Hafta sonu, Cumartesi ve Pazar günleri sıcaklıklar 2°C ile 10°C arasında değişecek. Bu günlerde sağanak yağışlar görülebilir.

Bu dönemde hava koşulları değişkenlik gösterebilir. Özellikle hafta sonu için hazırlıklı olmak faydalı olacaktır. Dışarı çıkarken yanınıza şemsiye veya yağmurluk almanız ani yağışlardan korunmanıza yardımcı olur. Hava sıcaklıklarının düşeceği günlerde kalın giysiler tercih etmeniz üşümeyi önler. Rüzgarlı günlerde rüzgarın etkisini azaltmak için rüzgar geçirmeyen giysiler kullanmanız önerilir. Hava koşullarına uygun giyinmek sağlığınızı korur. Dışarıdaki aktivitelerinizi daha konforlu hale getirir.