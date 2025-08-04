Denizli 04 Ağustos Pazartesi hava durumu! Denizli'de hava durumu nasıl olacak?

Denizli'de 4 Ağustos 2025 Pazartesi günü hava durumu, yüksek sıcaklık ve güneşli bir gün olarak öngörülmektedir. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 37°C civarında olması bekleniyor. Gece sıcaklıkları ise 22°C seviyelerinde olacak. Rüzgarın batıdan saatte 12 km hızla esmesi tahmin ediliyor. Nem oranının ise %14 ile %63 arasında değişeceği öngörülmektedir.

Salı günü, 5 Ağustos 2025, hava sıcaklığının 38°C'ye yükselebileceği düşünülüyor. Gece sıcaklıklarının 24°C civarında olması bekleniyor. Rüzgar yine batıdan saatte 12 km hızla esecek. Nem oranı ise %16 ile %45 arasında değişecek.

Çarşamba günü, 6 Ağustos 2025, hava sıcaklığının 40°C'ye ulaşması tahmin ediliyor. Gece sıcaklıkları 23°C seviyelerinde olacak. Rüzgar batıdan saatte 12 km hızla esecek. Nem oranının %16 ile %45 arasında değişmesi beklenmektedir.

Bu dönemde hava koşulları oldukça sıcak ve kuru olacak. Günün en sıcak saatlerinde dışarıda bulunmaktan kaçınmak önemlidir. Bol su içmek gerekir. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneşe doğrudan maruz kalmamak için şapka veya güneş gözlüğü kullanmak faydalı olacaktır. Güneş koruyucu ürünler de kullanılmalıdır. Evde veya kapalı alanlarda serinletici cihazlar kullanmak, ortamın sıcaklığını düşürmeye yardımcı olur. Yeterli hava sirkülasyonu sağlamak da rahatlık sağlar.

Yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlıkları olan bireylerin bu sıcak günlerde dikkatli olmaları önemlidir. Gerektiğinde tıbbi yardım almak da önem taşır. Sıcak hava koşullarına karşı alınacak önlemler, sağlığınızı korumanıza yardımcı olacaktır.