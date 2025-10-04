HABER

Denizli 04 Ekim Cumartesi hava durumu! Denizli'de hava durumu nasıl olacak?

Denizli'de 04 Ekim Cumartesi hava durumu açık ve güneşli olacak. İşte detaylar...

Denizli'de 4 Ekim 2025 Cumartesi günü hava durumu genellikle güneşli ve ılımandır. Gün boyunca hava sıcaklığı 22°C civarında olacaktır. Akşam saatlerinde sıcaklığın 10°C'ye düşmesi bekleniyor. Nem oranı %61 seviyesinde kalacaktır. Rüzgar hızı ise 1.1 km/saat olarak tahmin edilmektedir. Gün doğumu saati 07:02'dir. Gün batımı saati 18:42'dir.

5 Ekim Pazar günü hava sıcaklığının 32°C'ye kadar yükselebileceği öngörülüyor. Nem oranı %74 seviyesine çıkacak. Bu durum, hava koşullarının daha sıcak ve nemli olacağını gösteriyor. 6 Ekim Pazartesi günü hava sıcaklığı 23°C civarında kalacak. Nem oranı ise %74 olarak devam edecek. 7 Ekim Salı günü yer yer sağanak yağışlar görülebilir. O gün hava sıcaklığının 18°C'ye düşmesi bekleniyor.

Bu dönemde sıcak ve nemli günlerde vücut ısısını dengelemek önemli. Bol su içmek faydalı olacaktır. Hafif, açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneş ışınlarının yoğun olduğu saatlerde dışarıda bulunmaktan kaçınılmalıdır. Güneş koruyucu ürünlerin kullanılması cilt sağlığı için yararlıdır. Sağanak yağışların beklendiği günlerde ani su baskınlarına karşı hazırlıklı olmak gerekir. Gerekli önlemleri almak önemlidir.

