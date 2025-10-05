Denizli 05 Ekim Pazar Hava Durumu! Denizli'de hava durumu nasıl olacak?

Rüzgar sabah güneyden saatte 5 km hızla esecek. Gündüz ise kuzeybatıdan saatte 11 km ile esmesi bekleniyor. Nem oranı sabah %72, gündüz %43, akşam %54, gece %73 olarak öngörülüyor. Basınç değerleri sabah 972 hPa, gündüz 970 hPa olarak tahmin ediliyor. Akşam ve gece basınç 969 hPa seviyelerine ulaşacak.

6 Ekim Pazartesi günü hava koşulları açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklığı 23°C, gece sıcaklığı ise 14°C civarında bekleniyor. Rüzgar kuzeydoğudan saatte 13 km hızla esecek. Nem oranı gündüz %77, gece %71 olarak öngörülüyor. Basınç değeri bu gün 13 hPa seviyesinde olacak.

7 Ekim Salı günü de hava açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklığı 28°C, gece ise 15°C civarında tahmin ediliyor. Rüzgar kuzeydoğudan saatte 13 km hızla esmesi bekleniyor. Nem oranı gündüz %54, gece %54 olarak öngörülüyor. Basınç değeri 921.7 mb seviyesinde olacak.

Bu dönemde hava koşulları açık ve güneşli olacak. Dışarıda vakit geçirmek için uygun bir ortam sunuyor. Gündüz sıcaklıklar 24°C ile 28°C arasında değişecek. Akşam ve gece ise sıcaklık 14°C ile 15°C arasına düşecek. Gündüzleri hafif ve rahat kıyafetler tercih edilebilir. Akşam ve gece için ceket veya hırka bulundurmak faydalı olacaktır. Rüzgar hızları gündüz saatte 11 km ile 13 km arasında değişecek. Hafif rüzgarlara karşı hazırlıklı olmak gerekiyor. Nem oranları %43 ile %77 arasında değişmekte. Bu, hava kalitesinin genellikle iyi olduğunu gösteriyor. Açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam sağlıyor. Basınç değerleri 921.7 mb ile 972 hPa arasında değişecek. Hava koşulları stabil görünüyor. Ani hava değişimleri beklenmiyor. Planladığınız etkinlikleri güvenle gerçekleştirebilirsiniz.