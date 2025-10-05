HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Denizli 05 Ekim Pazar Hava Durumu! Denizli'de hava durumu nasıl olacak?

Denizli'de 5 Ekim 2025 Pazar günü hava durumu genellikle açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklık 24°C civarında, akşam ise 21°C olarak tahmin ediliyor.

Denizli 05 Ekim Pazar Hava Durumu! Denizli'de hava durumu nasıl olacak?

Rüzgar sabah güneyden saatte 5 km hızla esecek. Gündüz ise kuzeybatıdan saatte 11 km ile esmesi bekleniyor. Nem oranı sabah %72, gündüz %43, akşam %54, gece %73 olarak öngörülüyor. Basınç değerleri sabah 972 hPa, gündüz 970 hPa olarak tahmin ediliyor. Akşam ve gece basınç 969 hPa seviyelerine ulaşacak.

6 Ekim Pazartesi günü hava koşulları açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklığı 23°C, gece sıcaklığı ise 14°C civarında bekleniyor. Rüzgar kuzeydoğudan saatte 13 km hızla esecek. Nem oranı gündüz %77, gece %71 olarak öngörülüyor. Basınç değeri bu gün 13 hPa seviyesinde olacak.

7 Ekim Salı günü de hava açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklığı 28°C, gece ise 15°C civarında tahmin ediliyor. Rüzgar kuzeydoğudan saatte 13 km hızla esmesi bekleniyor. Nem oranı gündüz %54, gece %54 olarak öngörülüyor. Basınç değeri 921.7 mb seviyesinde olacak.

Bu dönemde hava koşulları açık ve güneşli olacak. Dışarıda vakit geçirmek için uygun bir ortam sunuyor. Gündüz sıcaklıklar 24°C ile 28°C arasında değişecek. Akşam ve gece ise sıcaklık 14°C ile 15°C arasına düşecek. Gündüzleri hafif ve rahat kıyafetler tercih edilebilir. Akşam ve gece için ceket veya hırka bulundurmak faydalı olacaktır. Rüzgar hızları gündüz saatte 11 km ile 13 km arasında değişecek. Hafif rüzgarlara karşı hazırlıklı olmak gerekiyor. Nem oranları %43 ile %77 arasında değişmekte. Bu, hava kalitesinin genellikle iyi olduğunu gösteriyor. Açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam sağlıyor. Basınç değerleri 921.7 mb ile 972 hPa arasında değişecek. Hava koşulları stabil görünüyor. Ani hava değişimleri beklenmiyor. Planladığınız etkinlikleri güvenle gerçekleştirebilirsiniz.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kulak ağrısı deyip geçmeyin: Orta kulak iltihabı çocuklarda geçici işitme kaybına neden olabilirKulak ağrısı deyip geçmeyin: Orta kulak iltihabı çocuklarda geçici işitme kaybına neden olabilir
Kıbrıs'ta tehlikeli provokasyon! Rum komandolardan KKTC'ye küstah tehditKıbrıs'ta tehlikeli provokasyon! Rum komandolardan KKTC'ye küstah tehdit

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Denizli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.