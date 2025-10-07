HABER

Denizli 07 Ekim Salı Hava Durumu! Denizli'de hava durumu nasıl olacak?

Denizli'de 7 Ekim 2025 Salı günü şiddetli sağanak yağışların etkili olması bekleniyor.

Hazar Gönüllü

Denizli'de 7 Ekim 2025 Salı günü şiddetli sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. Gün boyunca hava sıcaklığı 19°C ile 14°C arasında değişecek. Nem oranı yükselecek. Rüzgar hızı 4.8 km/saat civarında olacak. Gün doğumu saati 07:03, gün batımı ise 18:37 olarak hesaplandı.

8 Ekim Çarşamba günü bölgenin bazı kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağışlar devam edecek. Sıcaklıklar 18°C ile 9°C arasında değişecek. Nem oranı yüksek kalacak. 9 Ekim Perşembe günü zaman zaman bulutlu ve güneşli bir hava hakim olacak. Sıcaklıklar 18°C ile 8°C arasında seyredecek. 10 Ekim Cuma günü ise parlak güneş ışığında hava sıcaklığı 21°C ile 10°C arasında olacak.

Bu dönemde yağışlı günlerde su baskınlarına karşı dikkatli olmak önemlidir. Açık alanlarda yıldırım riskine karşı güvenli alanlara sığınmak gerekecek. Sıcaklıkların düşeceği günlerde soğuk algınlığı ve grip gibi hastalıklara karşı önlem almak önem taşır. Uygun giyinmek ve bağışıklık sistemini güçlendiren besinler tüketmek faydalı olacaktır. Güneşli günlerde ultraviyole ışınlarına karşı cilt koruması yapmak cilt sağlığı açısından önemlidir.

