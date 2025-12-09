HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Denizli 09 Aralık Salı Hava Durumu! Denizli'de hava durumu nasıl olacak?

Denizli'de 9 Aralık 2025 Salı günü hava durumu sabah 11°C, gece ise 2°C olarak tahmin ediliyor. Hissedilen sıcaklık 4°C seviyesinde kalırken, nem oranı %71 olacak. Güneydoğu yönünden esecek rüzgar hızı ise 7 km/saat olarak ölçülüyor. Önümüzdeki günlerde de benzer sıcaklıklar devam edecek. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklık düşebileceğinden, kat kat giyinmek ve şemsiye bulundurmak akıllıca olacaktır.

Denizli 09 Aralık Salı Hava Durumu! Denizli'de hava durumu nasıl olacak?
Doğukan Akbayır

Denizli'de 9 Aralık 2025 Salı günü hava durumu sabah saatlerinde 11°C olacak. Gece sıcaklığının ise 2°C olması bekleniyor. Hissedilen sıcaklık 4°C. Nem oranı %71. Rüzgar hızı 7 km/saat. Rüzgar güneydoğu yönünden esecek.

Önümüzdeki günlerde hava koşulları benzer şekilde devam edecek. 10 Aralık Çarşamba sabah 11°C, gece 3°C öngörülüyor. 11 Aralık Perşembe günü sabah 11°C, gece 2°C sıcaklıklar bekleniyor. 12 Aralık Cuma sabah 10°C, gece 2°C olacak. Nem oranı %71 civarında kalacak. Rüzgar hızı yine 7 km/saat, güneydoğu yönünde esecek.

Bu mevsimde sabah ve akşam saatlerinde hava sıcaklıkları düşebilir. Kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Yanınızda bir şemsiye bulundurmanızda yarar var. Sabah saatlerinde buzlanma riski bulunuyor. Bu nedenle yolda kayma tehlikesine karşı dikkatli olmalısınız. Gün içinde güneşli ve parçalı bulutlu hava koşulları bekleniyor. Açık hava etkinlikleri için uygun bir dönemdesiniz.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Suriye'de ordu teyakkuzda! Şara kamuflajı giydiSuriye'de ordu teyakkuzda! Şara kamuflajı giydi
İstanbul'a yeni bir ilçe mi geliyor? Resmi açıklama geldiİstanbul'a yeni bir ilçe mi geliyor? Resmi açıklama geldi

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Denizli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Samsun'da korkunç olay! Boşanmış çift otomobilde ölü bulundu

Samsun'da korkunç olay! Boşanmış çift otomobilde ölü bulundu

Çekiçli vahşette katil zanlısından iğrenç sözler

Çekiçli vahşette katil zanlısından iğrenç sözler

Mert Hakan, Murat Sancak, Metahan Baltacı... Mahkeme kararını verdi

Mert Hakan, Murat Sancak, Metahan Baltacı... Mahkeme kararını verdi

Büyük aşkını çabuk unuttu! Fenomen isimle görüntülendi

Büyük aşkını çabuk unuttu! Fenomen isimle görüntülendi

'5 haneli rakam görülebilir'

'5 haneli rakam görülebilir'

Özgür Erdursun asgari ücret için çok net rakam verdi 'Üzeri sürpriz olur'

Özgür Erdursun asgari ücret için çok net rakam verdi 'Üzeri sürpriz olur'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.