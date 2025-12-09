Denizli 09 Aralık Salı Hava Durumu! Denizli'de hava durumu nasıl olacak?

Denizli'de 9 Aralık 2025 Salı günü hava durumu sabah saatlerinde 11°C olacak. Gece sıcaklığının ise 2°C olması bekleniyor. Hissedilen sıcaklık 4°C. Nem oranı %71. Rüzgar hızı 7 km/saat. Rüzgar güneydoğu yönünden esecek.

Önümüzdeki günlerde hava koşulları benzer şekilde devam edecek. 10 Aralık Çarşamba sabah 11°C, gece 3°C öngörülüyor. 11 Aralık Perşembe günü sabah 11°C, gece 2°C sıcaklıklar bekleniyor. 12 Aralık Cuma sabah 10°C, gece 2°C olacak. Nem oranı %71 civarında kalacak. Rüzgar hızı yine 7 km/saat, güneydoğu yönünde esecek.

Bu mevsimde sabah ve akşam saatlerinde hava sıcaklıkları düşebilir. Kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Yanınızda bir şemsiye bulundurmanızda yarar var. Sabah saatlerinde buzlanma riski bulunuyor. Bu nedenle yolda kayma tehlikesine karşı dikkatli olmalısınız. Gün içinde güneşli ve parçalı bulutlu hava koşulları bekleniyor. Açık hava etkinlikleri için uygun bir dönemdesiniz.