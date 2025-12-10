Mehmet Akif Ersoy'a beraber o da gözaltına alındı! Youtube programında konuştukları gündem oldu

Uyuşturucu soruşturması büyüyor. Önce ünlü şarkıcı ve oyuncular ardından spikerler derken her geçen gün yeni bir dalga ortaya çıkıyor. Dün akşam Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy gözaltına alındı. İlerleyen dakikalarda gözaltı sebebinin uyuşturucu soruşturması kapsamında olduğu öğrenildi. Daha önce kayyum atanan Habertürk yönetiminden çok geçmeden konuyla ilgili açıklama geldi.

HEMEN GÖREVDEN ALINDI

Habertürk yönetimi konuyla ilgili kısa süre içinde bir açıklama paylaştı ve Ersoy'un görevden alındığını duyurdu. Açıklamada, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy gözaltına alınmıştır. Yürütülen soruşturmanın selameti açısından Mehmet Akif Ersoy görevinden uzaklaştırılmıştır." ifadelerine yer verildi.

8 KİŞİLİK GÖZALTI LİSTESİ

Akşam saatlerinde gerçekleşen operasyonda 8 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği ortaya çıktı. Gözaltına kararı verilen isimler şu şekilde; Mehmet Akif Ersoy, Elif Kılınç, Ufuk Tetik, Mahmut Göde, Mustafa Manaz, Gizem Aybaktı, Ebru Gülan, Buse Öztay...



Mehmet Akif Ersoy-Mustafa Manaz

YOUTUBE PROGRAMLARI ORTAYA ÇIKTI

Gözaltına alınanlar arasında yer alan Mahmut Göde ile Mehmet Akif Ersoy'un Youtube bir programda konuştukları sosyal medyada gündem oldu. Ayrıca yine gözaltı listesinde olan bir diğer isim Mustafa Manaz ile de Ersoy'un sosyal medya paylaşımları ortaya çıktı.



Mahmut Göde- Mehmet Akif Ersoy

PROGRAMDA NE KONUŞTULAR?

Mahmut Göde Youtube'daki programda Mehmet Akif Ersoy'a, "Türkiye'deki gençler emeğinin hakkını almadığını düşünüyor. Bir tanıdığımız yoksa ya o kuruma giremeyiz ya da pozisyon atlayamayız diyor. Bu konuda ne diyorsun?" sorusunu yöneltti. Ersoy ise bu soruya şu karşılığı verdi;

"Maalesef böyle bir durum var. Böyle bir şey yok diyemeyiz. Bir adam çok yeteneklidir, çalışkandır. İnsan yürüdüğü yere varır. Yani hiç kimse dokunmadan, hiçbir torpil olmadan da birinin referansına ihtiyaç duymadan da bu şöyle olur; İki günde geleceği bir yere iki ayda iki senede gelebilir. Ama günün sonunda mutlaka gelir. Daha güçlü gelir. Basamakları adım adım terleyerek gelir. Ve kolay kolay da onu kimse oradan sökemez. Kökleri sağlam olur ayağı çok sağlam basar. Her merdiveni tecrübe eder.