Meteoroloji il il duyurdu: Kuvvetli sağanak ve kar yağışına dikkat! İşte haritalı hava durumu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hava durumu raporuna göre, yurdun bazı kesimlerinde kuvvetli sağanak ve kar yağışı bekleniyor. MGM, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Sivas çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetli olması nedeniyle uyarıda bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre, Türkiye'nin büyük bölümü bugün bulutlu ve yağışlı bir havanın etkisi altında olacak. İç Anadolu (Eskişehir hariç), Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun doğusu, Kocaeli, Sakarya, Artvin, Batman, Mardin, Siirt çevreleri ile İstanbul’un kuzey kesimlerinde yağış bekleniyor.

KARLA KARIŞIK YAĞMUR VE KAR

Yağışların, yurdun büyük bölümünde yağmur ve sağanak şeklinde, Doğu Anadolu’nun doğusu ile Sivas çevrelerinde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi öngörülüyor. Özellikle Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yağışların yer yer kuvvetli olması sebebiyle sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması uyarısı yapıldı.

Meteoroloji il il duyurdu: Kuvvetli sağanak ve kar yağışına dikkat! İşte haritalı hava durumu... 1

BUZLANMA VE DON GÖRÜLEBİLİR

Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın doğusunda ve iç kesimlerde pus ve yer yer sis etkili olurken, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ve doğusunda buzlanma ve don olayının görüleceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji il il duyurdu: Kuvvetli sağanak ve kar yağışına dikkat! İşte haritalı hava durumu... 2

Hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği, rüzgarın ise çoğunlukla kuzey yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği bildirildi.

10 ARALIK ÇARŞAMBA HARİTALI HAVA DURUMU

Meteoroloji il il duyurdu: Kuvvetli sağanak ve kar yağışına dikkat! İşte haritalı hava durumu... 3

11 ARALIK PERŞEMBE HARİTALI HAVA DURUMU

Meteoroloji il il duyurdu: Kuvvetli sağanak ve kar yağışına dikkat! İşte haritalı hava durumu... 4

12 ARALIK CUMA HARİTALI HAVA DURUMU

Meteoroloji il il duyurdu: Kuvvetli sağanak ve kar yağışına dikkat! İşte haritalı hava durumu... 5

13 ARALIK CUMARTESİ HARİTALI HAVA DURUMU

Meteoroloji il il duyurdu: Kuvvetli sağanak ve kar yağışına dikkat! İşte haritalı hava durumu... 6

14 ARALIK PAZAR HARİTALI HAVA DURUMU

Meteoroloji il il duyurdu: Kuvvetli sağanak ve kar yağışına dikkat! İşte haritalı hava durumu... 7

