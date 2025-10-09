Denizli 09 Ekim Perşembe hava durumu! Denizli'de hava durumu nasıl olacak?

Denizli'de 9 Ekim 2025 Perşembe günü hava durumu kısmen güneşli ve hafif yağmurlu tahmin ediliyor. Gün boyunca en yüksek sıcaklık 17.9°C olarak bekleniyor. En düşük sıcaklık ise 10.8°C civarında olacak. Nem oranı %92 seviyesinde. Rüzgar hızı 2 km/saat, basınç seviyesi 984.1 mb olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 07:06, gün batımı saati ise 18:34 olarak hesaplandı.

10 Ekim Cuma günü bol güneş ışığı bekleniyor. En yüksek sıcaklık 20°C olacak. En düşük sıcaklık ise 9°C olarak tahmin ediliyor. 11 Ekim Cumartesi'de güneşli ve parçalı bulutlu bir hava gözlemlenecek. En yüksek sıcaklık yine 20°C. En düşük sıcaklık ise 10°C civarında seyredecek. 12 Ekim Pazar günü parlak güneş ışığı altında en yüksek sıcaklık 20°C olacak. En düşük sıcaklık 8°C olarak bekleniyor.

Bu dönemde hava sıcaklıkları 8°C ile 20°C arasında değişecek. Nem oranı ise %76 ile %94 arasında seyredecek. Rüzgar hızı 2 km/saat ile 4.3 km/saat arasında olacak. Sabah ve akşam saatlerinde serinlik hissedilecek. Bu nedenle kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Yanınızda bir ceket bulundurmak önemlidir. Gündüz saatlerinde güneşten yararlanarak açık hava etkinlikleri yapılabilir. Hafif yağmurlu günlerde şemsiye veya su geçirmez mont bulundurmak iyi bir idea. Ani yağmurlardan korunmanıza yardımcı olur. Nem oranının yüksek olduğu günlerde alerjik reaksiyonlara karşı dikkatli olunmalıdır. Gerekli önlemlerin alınması da önemlidir.