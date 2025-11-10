HABER

Denizli 10 Kasım Pazartesi Hava Durumu! Denizli'de hava durumu nasıl olacak?

Denizli'de 10 Kasım 2025 Pazartesi günü hava durumu kısmen güneşli ve sıcaklık 18°C civarında seyredecek. Gün boyunca sıcaklık aralığı 7°C ile 18°C arasında değişecek. Nem oranı %74, rüzgar hızı ise 8 km/s olarak öngörülüyor. 11 Kasım Salı günü hava yine güneşli kalacak; gündüzler 18°C, geceleri ise 6°C olacak. Bu dönemde genel olarak hava ılıman ve güneşli, bu nedenle dışarıda havaya uygun kıyafetler tercih edilmelidir.

Cansu Akalp

Denizli'de 10 Kasım 2025 Pazartesi günü hava durumu kısmen güneşli olacak. Sıcaklık 18°C civarında seyredecek. Gün boyunca sıcaklıklar 7°C ile 18°C arasında değişecek. Nem oranı %74 olarak tahmin ediliyor. Rüzgar hızı ise 8 km/s olacak. Gün doğumu saati 07:39, gün batımı ise 17:56 olarak bekleniyor.

11 Kasım Salı günü hava genellikle güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkları 18°C civarında gerçekleşecek. Geceleri sıcaklıklar 6°C'ye düşebilir. Rüzgar hızı 7 km/s olarak öngörülüyor. Nem oranı ise %58 seviyesinde kalacak.

12 Kasım Çarşamba günü hava yine güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkları 12°C civarında olacak. Geceleri sıcaklıklar yine 6°C'ye düşebilecek. Rüzgar hızı 7 km/s olarak tahmin ediliyor. Nem oranı %66 olacak.

13 Kasım Perşembe günü hava aynı şekilde güneşli geçecek. Gündüz sıcaklıkları 12°C civarında seyredecek. Geceleri sıcaklıklar 6°C'ye düşmesi bekleniyor. Rüzgar hızı ise 8 km/s olacak. Nem oranı %72 seviyesinde tahmin ediliyor.

Bu dönemde hava genellikle güneşli ve ılıman olacak. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar düşük olabileceğinden dikkatli olunmalıdır. Özellikle bu saatlerde sıcak giysiler tercih edilmelidir. Gündüz saatlerinde ise hafif ve rahat kıyafetler uygundur. Rüzgar hızları düşük kalacağı için etkisi minimal olacaktır. Dışarı çıkarken rahat ve hava koşullarına uygun kıyafetler seçmek en iyisi olacaktır.

hava durumu Denizli
