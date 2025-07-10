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Denizli 10 Temmuz 2025 Perşembe hava durumu! Denizli'de hava durumu nasıl olacak?

Denizli 10 Temmuz 2025 Perşembe günü hava sıcaklıklarının 40°C civarında olması bekleniyor. İşte detaylar...

Denizli 10 Temmuz 2025 Perşembe hava durumu! Denizli'de hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Denizli'de 10 Temmuz 2025 Perşembe günü hava durumu güneşli olacak. Yüksek sıcaklıklar bekleniyor. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 40°C civarında seyretmesi öngörülüyor. Gece saatlerinde ise sıcaklık 22°C seviyelerine düşecek. Nem oranı %12 civarında kalacak. Rüzgarın hızı 16 km/saat olarak tahmin ediliyor.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. 11 Temmuz Cuma günü hava sıcaklığının 39°C olacağı tahmin ediliyor. 12 Temmuz Cumartesi günü ise sıcaklık 38°C civarında olacak. Gece sıcaklıkları 22°C ile 23°C arasında değişecek. Nem oranı %12 ile %14 arasında kalacak. Rüzgar hızı ise 14 km/saat ile 19 km/saat arasında değişecek.

Bu sıcak hava koşulları, açık hava etkinlikleri ve tarım faaliyetleri için zorluklar yaratabilir. Sıcaklıkların yüksek olduğu saatlerde dışarıda bulunmaktan kaçınılmalı. Bol su tüketmek ve hafif, açık renkli giysiler tercih etmek önemlidir. Tarım sektöründe çalışanlar, bitkilerin su ihtiyacını düzenli olarak kontrol etmelidir. Sulama programlarını buna göre ayarlamaları gereklidir. Yüksek sıcaklıkların insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirmek için, yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların sıcak saatlerde dışarı çıkmamaları önerilmektedir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Denizli
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