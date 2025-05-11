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Denizli 11 Mayıs Pazar Hava Durumu! Denizli'de hava durumu nasıl olacak?

Denizli'de 11 Mayıs 2025 Pazar günü hava durumu değişken olacak. Sabah saatlerinde hava sıcaklığı 23°C civarında.

Denizli 11 Mayıs Pazar Hava Durumu! Denizli'de hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Denizli'de 11 Mayıs 2025 Pazar günü hava durumu değişken olacak. Sabah saatlerinde hava sıcaklığı 23°C civarında. Gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Öğleden sonra sıcaklık 20°C'ye düşecek. Yağışların devam etmesi öngörülüyor. Akşam saatlerinde hava sıcaklığı 18°C'ye gerileyecek. Nem oranı artacak. Gece saatlerinde sıcaklık 16°C seviyelerine inecek. Nem oranı daha da yükselecek.

12 Mayıs Pazartesi günü hava az bulutlu ve güneşli olacak. Sıcaklıklar 25°C ile 14°C arasında değişecek. 13 Mayıs Salı günü yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Sıcaklıklar 26°C ile 11°C arasında olacak. 14 Mayıs Çarşamba günü bulutların arasından ara ara güneş görünecek. Sıcaklıklar 26°C ile 12°C arasında değişecek.

Mayıs ayı boyunca Denizli'de ortalama yüksek sıcaklık 25.5°C, düşük sıcaklık ise 13.9°C civarındadır. Yağış miktarı ay boyunca 38 mm civarındadır. Yağmurlu gün sayısı 5'tir. Güneşli saatler ortalama 12 saattir.

Bu dönemde hava koşullarının değişebileceğini unutmamak önemlidir. Yağışlı günlerde dışarı çıkarken şemsiye veya yağmurluk almak faydalı olacaktır. Sıcaklıkların 20°C ile 26°C arasında değişmesi, kat kat giyinmeyi gerektirir. Hava koşullarına göre katları çıkarıp giymek rahatlık sağlar. Nem oranı yüksek günlerde hafif ve nefes alabilen kıyafetler tercih edilebilir. Ayrıca hava koşullarına uygun ayakkabılar seçmek, ıslak zeminlerde kayma riskini azaltır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Denizli
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