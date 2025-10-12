HABER

Denizli 12 Ekim Pazar Hava Durumu! Denizli'de hava durumu nasıl olacak?

Denizli'de 12-15 Ekim tarihleri arasında hava durumu genellikle açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkları 19-23°C arasında değişecek. Sabah saatlerinde nem oranı yüksekken, gündüz saatlerinde %47 seviyesine düşmesi bekleniyor. Rüzgar kuzeybatıdan esecek ve hafif kalacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 18-20°C civarına gerileyecek. Bu dönemde açık hava etkinlikleri için uygun giysiler tercih edilmelidir.

Denizli'de 12 Ekim 2025 Pazar günü hava durumu genellikle açık ve güneşli olacaktır. Gündüzde sıcaklık 23°C civarında seyredecek. Akşam saatlerinde sıcaklık ise 20°C'ye düşecek. Rüzgar sabah saatlerinde 5 km/saat hızla esecek. Gündüz saatlerinde rüzgar hızı 9 km/saat olacak. Rüzgarın yönü kuzeybatıdan olacaktır. Nem oranı sabah saatlerinde %81 olarak bekleniyor. Gündüz saatlerinde nem oranı %47 seviyesine düşecek. Akşam saatlerinde nem oranı %56 olacak. Gece saatlerinde ise nem %73'e yükselecek. Gün doğumu saati 07:09’dur. Gün batımı saati ise 18:30 olarak hesaplanmıştır.

13 Ekim Pazartesi günü hava durumu parçalı bulutlu geçecektir. Gündüz saatlerinde sıcaklık 19°C olacak. Akşam saatlerinde sıcaklığın 18°C civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgar sabah saatlerinde 5 km/saat hızla esecek. Gündüz saatlerinde rüzgar hızı 9 km/saat olacaktır. Nem oranı sabah saatlerinde %81 olarak bekleniyor. Gündüzde nem %47’ye düşecek. Akşam saatlerinde nem oranı %56 seviyesine ulaşacak. Gece saatlerinde nem %73 olacak. Gün doğumu saati 07:09’dur. Gün batımı saati 18:30 olarak belirlenmiştir.

14 Ekim Salı günü hava durumu güneşli olacak, parlak güneş ışığı etkili olacak. Gündüz sıcaklığı 21°C'dir. Akşam saatlerinde sıcaklık 19°C’ye gerileyecek. Rüzgar sabah 5 km/saat ile esmeye başlayacak. Gündüzde rüzgar hızı 9 km/saat olarak tahmin ediliyor. Nem oranı sabah saatlerinde %81 seviyesindedir. Gündüzde nem oranı %47 olacaktır. Akşam saatlerinde nem %56 seviyesine ulaşacak. Gece saatlerinde nem %73’e yükselecek. Gün doğumu saati 07:09, gün batımı saati 18:30’dur.

15 Ekim Çarşamba günü hava durumu güneşli ve parçalı bulutlu olacaktır. Gündüz sıcaklığı 21°C olarak bekleniyor. Akşam saatlerinde sıcaklık 19°C seviyesine gerileyecek. Rüzgarın sabah saatlerindeki hızı 5 km/saat olacaktır. Gündüz saatlerinde rüzgar hızı 9 km/saat şeklinde tahmin ediliyor. Nem oranı sabah saatlerinde %81 olarak bekleniyor. Gündüzde nem oranı %47 seviyesine düşecektir. Akşam saatlerinde nem %56 olacak. Gece saatlerinde ise nem %73’a çıkacak. Gün doğumu saati 07:09, gün batımı saati 18:30’dur.

Bu dönemde hava koşulları genel olarak açık ve güneşli olacaktır. Gündüz sıcaklıkları 19-23°C aralığında seyredecek. Akşam saatlerinde sıcaklık 18-20°C civarında olacak. Rüzgarlar hafif bir şekilde kuzeybatıdan esecek. Sabah saatlerindeki nem oranı yüksek, gündüzde ise daha düşük olacak. Gün doğumu 07:09, gün batımı 18:30 olarak belirlenmiştir.

Açık hava etkinlikleri için uygun bir dönemde bulunuyorsunuz. Gündüz hafif bir üst giysi yeterli olacaktır. Akşamları hafif bir ceket veya hırka da almanız faydalı olabilir. Rüzgarlar hafif olacağı için şemsiye veya rüzgar geçirmez giyimler gereksiz olacaktır. Nem oranının sabahları yüksek olması nedeniyle serin hissedebilirsiniz. Bu yüzden sabahları daha kalın giysiler tercih etmelisiniz. Gün boyunca güneşten korunmak için güneş kremi kullanmalısınız. Şapka takmak da önemlidir.

