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Denizli 12 Temmuz Cumartesi Hava Durumu! Denizli'de hava durumu nasıl olacak?

Denizli'de 12 Temmuz 2025 Cumartesi günü hava durumu, yüksek sıcaklık ve güneşli bir gün olarak öngörülmektedir.

Denizli 12 Temmuz Cumartesi Hava Durumu! Denizli'de hava durumu nasıl olacak?
Doğukan Akbayır

Denizli'de 12 Temmuz 2025 Cumartesi günü hava durumu, yüksek sıcaklık ve güneşli bir gün olarak öngörülmektedir. Gündüz saatlerinde sıcaklık 38°C civarında olacak. Gece ise sıcaklık 23°C'ye düşecektir. Rüzgar, kuzeydoğudan saatte 15 km hızla esecek.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi tahmin edilmektedir. 13 Temmuz Pazar günü sıcaklık 40°C'ye ulaşacak. 14 Temmuz Pazartesi günü hafif yağmur bekleniyor. 15 Temmuz Salı günü orta şiddetli yağmur olasılığı bulunmaktadır.

Bu sıcak hava koşullarında, özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirmekten kaçınılmalıdır. Bol su tüketmek önemlidir. Hafif kıyafetler tercih edilmelidir. Yağmurlu günlerde kaygan zeminlere karşı dikkatli olunmalıdır. Uygun ayakkabılar giyilmelidir. Hava koşullarına uygun giyinmek ve gerekli önlemleri almak, sağlığınızı korumaya yardımcı olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Denizli
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