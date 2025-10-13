HABER

Denizli 13 Ekim Pazartesi Hava Durumu! Denizli'de hava durumu nasıl olacak?

Denizli'de 13 Ekim 2025 Pazartesi günü hava durumu, artan bulutlarla başlayacak. 20°C'ye kadar yükselecek olan hava sıcaklıkları, gün içinde düşerek 7°C seviyesine inebilir. 14 Ekim Salı günü bol güneş ışığı bekleniyor ve sıcaklık 21°C’ye çıkacak. 15 Ekim Çarşamba ve 16 Ekim Perşembe günleri ise çoğunlukla güneşli hava ile 21°C sıcaklık öngörülmekte. Sabah ve akşam saatlerinde serin havalar için kalın giyinmekte yarar var.

Hazar Gönüllü

Denizli'de 13 Ekim 2025 Pazartesi günü hava durumu artan bulutlarla başlayacak. Hava sıcaklığı 20°C’ye yükselecek. Düşük sıcaklık ise 7°C olacak. Günün ilerleyen saatlerinde sıcaklıkların 20°C'ye kadar yükselebileceği öngörülmektedir.

14 Ekim Salı günü bol güneş ışığı bekleniyor. Bu günde yüksek sıcaklık 21°C olacak. Düşük sıcaklık ise 9°C olarak tahmin ediliyor. 15 Ekim Çarşamba günü de hava çoğunlukla güneşli olacak. Yüksek sıcaklık yine 21°C, düşük sıcaklık 9°C şeklinde öngörülmekte. 16 Ekim Perşembe günü kısmen güneşli hava bekleniyor. Bu günde yüksek sıcaklık 21°C, düşük sıcaklık 9°C olarak tahmin edilmektedir.

Bu dönemde hava koşulları ılıman ve güneşli olacak gibi görünüyor. Ancak sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar daha düşük olabilir. Bu durumu göz önünde bulundurmakta fayda var.

Sabah ve akşam saatlerinde daha sıcak giyinmek önemlidir. Gün boyunca güneş ışığından faydalanmak da önemli. Bol su içmek de sağlıklı kalmanıza yardımcı olacaktır. Serin sabah ve akşamlar için yanınızda bir ceket veya hırka bulundurmanız iyi bir fikir.

