Denizli 13 Ekim Pazartesi Hava Durumu! Denizli'de hava durumu nasıl olacak?

Denizli'de 13 Ekim 2025 Pazartesi günü hava durumu artan bulutlarla başlayacak. Hava sıcaklığı 20°C’ye yükselecek. Düşük sıcaklık ise 7°C olacak. Günün ilerleyen saatlerinde sıcaklıkların 20°C'ye kadar yükselebileceği öngörülmektedir.

14 Ekim Salı günü bol güneş ışığı bekleniyor. Bu günde yüksek sıcaklık 21°C olacak. Düşük sıcaklık ise 9°C olarak tahmin ediliyor. 15 Ekim Çarşamba günü de hava çoğunlukla güneşli olacak. Yüksek sıcaklık yine 21°C, düşük sıcaklık 9°C şeklinde öngörülmekte. 16 Ekim Perşembe günü kısmen güneşli hava bekleniyor. Bu günde yüksek sıcaklık 21°C, düşük sıcaklık 9°C olarak tahmin edilmektedir.

Bu dönemde hava koşulları ılıman ve güneşli olacak gibi görünüyor. Ancak sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar daha düşük olabilir. Bu durumu göz önünde bulundurmakta fayda var.

Sabah ve akşam saatlerinde daha sıcak giyinmek önemlidir. Gün boyunca güneş ışığından faydalanmak da önemli. Bol su içmek de sağlıklı kalmanıza yardımcı olacaktır. Serin sabah ve akşamlar için yanınızda bir ceket veya hırka bulundurmanız iyi bir fikir.