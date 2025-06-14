HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Denizli 14 Haziran Cumartesi Hava Durumu! Denizli'de hava durumu nasıl olacak?

Denizli 14 Haziran Cumartesi hava durumu açık ve güneşli olacak.

Denizli 14 Haziran Cumartesi Hava Durumu! Denizli'de hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Denizli'de, 14 Haziran 2025 Cumartesi günü hava durumu genellikle güneşli ve sıcak olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 32°C civarına ulaşacak. Gece sıcaklıkları ise 18°C civarında seyredecek. Nem oranı %39 seviyelerinde olacak. Rüzgar hızı 16 km/saat olarak tahmin ediliyor. Yağış ihtimali ise %13 civarında.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. 15 Haziran Pazar günü sıcaklık 29°C ile 15°C arasında değişecek. Hava genel olarak güneşli olacak. 16 Haziran Pazartesi günü sıcaklık 29°C ile 16°C arasında seyredecek. Yine hava güneşli olacak. 17 Haziran Salı günü sıcaklık 28°C ile 17°C arasında değişecek. Gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. 18 Haziran Çarşamba günü sıcaklık yine 29°C ile 17°C arasında olacak. Bölgenin bazı kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağışlar görülebilir. 19 Haziran Perşembe günü sıcaklık 30°C ile 18°C arasında değişecek. Hava parçalı bulutlu olacak.

Bu dönemde sıcaklıkların yüksek olması nedeniyle, öğle saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olmaları önemlidir. Güneş ışınlarının dik açıyla gelmesi cilt üzerinde olumsuz etkiler yaratabilir. Güneşe çıkarken koruyucu kıyafetler giymek, şapka takmak ve güneş kremi kullanmak faydalı olacaktır. Bol su içmek, vücudun susuz kalmasını önlemek adına önemlidir. Ayrıca aşırı sıcaklardan korunmak için serin ortamlarda bulunmak da önem taşır.

Özellikle 17 ve 18 Haziran tarihlerinde gök gürültülü sağanak yağışların beklendiği günlerde ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak gerekmektedir. Açık hava etkinliklerini planlarken hava durumunu kontrol etmek akıllıca olacaktır. Gerektiğinde planları değiştirmek de önemlidir. Yağışlı günlerde yollar kayganlaşabilir. Görüş mesafesi azalabilir. Bu nedenle araç kullanırken hız limitlerine uymak ve dikkatli sürüş yapmak önemlidir.

Hava koşullarına bağlı olarak alerjik reaksiyonların artabileceği de göz önünde bulundurulmalıdır. Polen alerjisi olanlar, dışarıda vakit geçirirken maske takabilir. Alerji ilaçlarını düzenli olarak kullanmak faydalı olacaktır. Hava kirliliğinin yüksek olduğu günlerde özellikle solunum yolu rahatsızlıkları olanların açık hava etkinliklerini sınırlamaları önerilir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Markette dehşet: Kadının saçından tutup yere yatırdı, yumrukladı!Markette dehşet: Kadının saçından tutup yere yatırdı, yumrukladı!
İranlı komutanların özel mesajlaşmalar ortaya çıktı!İranlı komutanların özel mesajlaşmalar ortaya çıktı!

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Denizli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İsrail'in yeni hedefi Hamaney ve Pezeşkiyan mı?

İsrail'in yeni hedefi Hamaney ve Pezeşkiyan mı?

Ali Koç ve Rahmi Koç için görevinden istifa etti!

Ali Koç ve Rahmi Koç için görevinden istifa etti!

Galatasaray'da sürpriz ayrılık! Barış Alper Yılmaz gideceği takımı bile belirledi

Galatasaray'da sürpriz ayrılık! Barış Alper Yılmaz gideceği takımı bile belirledi

İran ABD'yi mi vuracak? Savaş gemileri geliyor...

İran ABD'yi mi vuracak? Savaş gemileri geliyor...

İsrail’de büyük yıkım! İşte Tel Aviv’den gelen son görüntüler

İsrail’de büyük yıkım! İşte Tel Aviv’den gelen son görüntüler

Öldürüp intihar süsü vermişler! İşkence yaptıkları anlar ortaya çıktı

Öldürüp intihar süsü vermişler! İşkence yaptıkları anlar ortaya çıktı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.