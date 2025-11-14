HABER

Denizli 14 Kasım Cuma Hava Durumu! Denizli'de hava durumu nasıl olacak?

Denizli'de hava durumu, 14 Kasım 2025 Cuma günü 17°C ile 4°C arasında değişkenlik gösterecek. Güneşli ve ılıman günler, açık hava etkinlikleri için uygun koşullar sunacak. 15 Kasım’da hafif yağmur bekleniyor. Diğer günlerde sıcaklık ise 17°C ile 20°C arasında olacak. Bu süreçte kat kat giyinmek ve güneş koruyucu kullanmak önemli. Dışarı çıkarken şemsiye bulundurmak faydalı olabilir.

Melih Kadir Yılmaz

Denizli'de 14 Kasım 2025 Cuma günü hava genellikle güneşli ve ılıman olacak. Gündüz sıcaklık 17°C civarında seyredecek. Gece ise sıcaklık 4°C'ye düşeceği öngörülüyor. Rüzgar kuzeydoğu yönünden esecek. Hızı yaklaşık 2.6 km olacak. Nem oranı %82 civarında bekleniyor. Bu koşullar açık hava etkinlikleri için uygundur.

Haftanın ilerleyen günlerinde 15 Kasım Cumartesi hafif yağmurlu olacak. Sıcaklık 14°C ile 9°C arasında değişecek. 16 Kasım Pazar günü hava yine açık ve güneşli. Sıcaklıklar 17°C ile 8°C arasında olacak. 17 Kasım Pazartesi de hava açık ve güneşli kalacak. Bu gün sıcaklık 19°C ile 10°C arasında seyredecek. 18 Kasım Salı az bulutlu olacak. Sıcaklıklar 20°C ile 10°C arasında değişecek.

Bu dönemde hava koşulları değişkenlik gösterebilir. 15 Kasım Cumartesi beklenen hafif yağmur nedeniyle dışarı çıkarken yanınızda bir şemsiye bulundurmanız faydalı olacaktır. Diğer günlerde hava genel olarak açık ve güneşli olacak. Güneş koruyucu ürünler kullanarak cildinizi korumanız önerilir. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar daha düşük olabilir. Kat kat giyinmek, ani sıcaklık değişimlerine karşı hazırlıklı olmanıza yardımcı olacaktır. Gerekirse ek bir kat giysi almak önemlidir.

