HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Denizli 15 Kasım Cumartesi Hava Durumu! Denizli'de hava durumu nasıl olacak?

15 Kasım 2025 Cumartesi günü Denizli'de hava durumu açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklık 13°C, gece ise 4°C seviyelerine düşecek. Nem oranı %62, rüzgar hızı ise 1.1 km/saat olarak tahmin edildi. Önümüzdeki günlerde ılıman hava koşulları devam edecek. 16 Kasım'da sıcaklık 16°C'ye, 17 Kasım'da ise 21°C'ye yükselecek. Açık havada etkinlik yapacaklar için ideal bir dönem bekleniyor.

Denizli 15 Kasım Cumartesi Hava Durumu! Denizli'de hava durumu nasıl olacak?
Hazar Gönüllü

Denizli'de 15 Kasım 2025 Cumartesi günü hava durumu açık ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 13°C civarında. Gece ise sıcaklık 4°C'ye kadar düşecek. Nem oranı %62 olarak tahmin ediliyor. Rüzgar hızı 1.1 km/saat olacak. Gün doğumu saati 07:42. Gün batımı ise 17:52 olarak hesaplandı.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi bekleniyor. 16 Kasım Pazar günü sıcaklık 16°C'ye yükselecek. 17 Kasım Pazartesi günü sıcaklık 21°C'ye kadar çıkacak. 18 Kasım Salı günü hava biraz daha bulutlu olacak. Ancak sıcaklık yine 21°C civarında olacak.

Bu dönemde hava koşulları ılıman ve güneşli olacak. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar düşük olabilir. Dışarı çıkarken özellikle sabahları ve akşamları kat kat giyinmek faydalıdır. Gündüz saatlerinde ise güneş ışınlarından korunmak önemlidir. Güneş kremi kullanmak, cilt sağlığı açısından gereklidir. Rüzgar hızı düşük olacak. Açık hava etkinlikleri için uygun bir dönemdesiniz. Planladığınız açık hava aktivitelerini rahatlıkla gerçekleştirebilirsiniz.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Alanya’da iki aracın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandıAlanya’da iki aracın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
Savaş seçeneği Trump'a sunuldu! ABD'den yeni hamle... Savaş seçeneği Trump'a sunuldu! ABD'den yeni hamle...

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Denizli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Gerginlik böyle kaydedildi! İYİ Partili Çömez ve AK Partili Öztaylan şehit cenazesinde tartıştı

Gerginlik böyle kaydedildi! İYİ Partili Çömez ve AK Partili Öztaylan şehit cenazesinde tartıştı

Ön otopsi raporu tamamlandı! İstanbul'da midye ve kumpir faciası: "Kokoreçin içinden kırmızı plastik parçalar çıktı"

Ön otopsi raporu tamamlandı! İstanbul'da midye ve kumpir faciası: "Kokoreçin içinden kırmızı plastik parçalar çıktı"

Polonya – Hollanda maçında Szymanski sakatlandı!

Polonya – Hollanda maçında Szymanski sakatlandı!

Kanser olduğunu açıkladı! "Anne babamı kaybettim..."

Kanser olduğunu açıkladı! "Anne babamı kaybettim..."

Bakan Murat Kurum rakamları açıkladı: "3 milyon başvuru oldu"

Bakan Murat Kurum rakamları açıkladı: "3 milyon başvuru oldu"

Milyonlarca aboneyi ilgilendiriyor! 10 bin TL cezası var

Milyonlarca aboneyi ilgilendiriyor! 10 bin TL cezası var

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.