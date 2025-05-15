Denizli 15 Mayıs Perşembe Hava Durumu! Denizli'de hava durumu nasıl olacak?

Denizli'de 15 Mayıs 2025 Perşembe günü hava durumu sabah saatlerinde güneşli. Sıcaklık 7°C. Öğle saatlerinde sıcaklık 24°C civarında olacak. Akşam saatlerinde ise sıcaklık 13°C'ye düşecek. Nem oranı gün boyunca %24 civarında seyredecek. Rüzgar kuzey yönünden esecek.

16 Mayıs Cuma günü hava sıcaklığının 15°C ile 29°C arasında değişmesi bekleniyor. Sağanak yağışların etkili olması tahmin ediliyor. 17 Mayıs Cumartesi günü hava sıcaklığının 12°C ile 26°C arasında olması öngörülüyor. Yüksek bulutlar arasında güneşin görülmesi bekleniyor. 18 Mayıs Pazar günü hava sıcaklığının 11°C ile 23°C arasında olması bekleniyor. Çoğunlukla güneşli bir hava hakim olacak.

Bu dönemde hava koşullarının değişkenlik göstereceği düşünülüyor. Özellikle 16 Mayıs Cuma günü için yağış ihtimaline karşı hazırlıklı olmak faydalı olacaktır. Sıcaklıkların 17 ve 18 Mayıs'ta daha ılıman olacağı tahmin ediliyor. Bu dönem açık hava etkinlikleri için uygun olabilir.

Hava koşullarına bağlı olarak, yağışlı günlerde dışarı çıkarken uygun kıyafetler giymek önemlidir. Planlarınızı hava durumuna göre esnek tutmak da önem taşır. Hava sıcaklıklarındaki ani değişikliklere karşı vücudunuzu korumak için kat kat giyinmek faydalıdır. Bol su tüketmek de sağlığınız açısından önemlidir.