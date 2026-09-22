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Trump'ın o ifadeleri Küba heyetini kızdırdı! BM Genel Kurulu'nda gündem olan anlar

Dünyanın gözünü çevirdiği 81. BM Genel Kurulu’nda Trump, Küba’yı “başarısız devlet” diye niteledi. Trump'ın “Küba'ya özgürlük gelecek” sözleri sırasında Küba heyeti salonu terk etti. O anlar dünyada geniş yankı uyandırdı.

Trump'ın o ifadeleri Küba heyetini kızdırdı! BM Genel Kurulu'nda gündem olan anlar
Mehmet Hazar Gönüllü

ABD'nin New York kentinde dünya liderlerinin bir araya geldiği Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda büyük hareketlilik yaşanıyor. ABD Başkanı Donald Trump’ın Küba çıkışı da gergin anlara yol açtı.

Trump ın o ifadeleri Küba heyetini kızdırdı! BM Genel Kurulu nda gündem olan anlar 1

KÜBA'YA "BAŞARISIZ DEVLET" DEDİ

Trump, konuşmasında ABD'nin Küba’da “köklü bir değişim” istediğini söyledi. Komünist yönetimin şimdiye kadarki en büyük baskıyla karşı karşıya olduğunu savunan Trump, “Başarısız bir devlet ve düşecek” ifadelerini kullandı.

Trump daha sonra “Komünizm ABD’ye asla gelmeyecek ama özgürlük Küba’ya gelecek” dedi. ,

Trump ın o ifadeleri Küba heyetini kızdırdı! BM Genel Kurulu nda gündem olan anlar 2

KÜBA HEYETİ SALONDAN AYRILDI

Bu sözler üzerine Küba heyeti Genel Kurul salonundan çıktı.

İşte dikkat çeken o anlar:

Trump ın o ifadeleri Küba heyetini kızdırdı! BM Genel Kurulu nda gündem olan anlar 3

Trump ın o ifadeleri Küba heyetini kızdırdı! BM Genel Kurulu nda gündem olan anlar 4

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Anahtar Kelimeler:
Küba Donald Trump bm
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