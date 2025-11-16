Denizli 16 Kasım Pazar Hava Durumu! Denizli'de hava durumu nasıl olacak?

Denizli'de 16 Kasım 2025 Pazar günü hava durumu açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkları 16°C civarında, gece ise 1°C seviyelerinde olacak. Rüzgar güney yönünden saatte yaklaşık 6 km hızla esecek. Nem oranı %46 civarında kalacak.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. 17 Kasım Pazartesi günü hava açık kalacak. Sıcaklıklar 17°C ile 4°C arasında değişecek. Salı günü de benzer hava durumu devam edecek. Gündüz sıcaklıkları 18°C, gece ise 3°C civarında olacak.

Hafta ortasında hava koşulları stabil kalacak. Bu açık hava etkinlikleri için uygun bir dönem sunuyor. Hava sıcaklıkları gündüz 16-18°C, gece ise 1-4°C arasında değişecek. Gündüzleri güneşli ve açık hava koşulları hakim olacak. Akşamları sıcaklıkların düşmesi bekleniyor.

Bu nedenle gündüzleri hafif kıyafet giymek rahatlık sağlayacak. Akşamları ise daha kalın giysiler tercih edilmesi faydalı olacak. Rüzgar güney yönünden esecek. Nem oranının %46 civarında olması hava kalitesinin iyi olduğunu gösteriyor. Bu açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam sunuyor.

