Denizli 16 Kasım Pazar Hava Durumu! Denizli'de hava durumu nasıl olacak?

Denizli'de 16 Kasım 2025 günü hava durumu açık ve güneşli. Gündüz sıcaklıklari 16°C civarında, gece ise 1°C seviyelerindedir. Rüzgar güneyden saatte 6 km hızla esecek. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. 17 Kasım'da açık hava etkinlikleri için uygun ortam oluşacak. Gündüz sıcaklıkları 17-18°C, gece ise 3-4°C arasında değişecek. Akşamları kalın giysiler giymek faydalı olacaktır.

Denizli'de 16 Kasım 2025 Pazar günü hava durumu açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkları 16°C civarında, gece ise 1°C seviyelerinde olacak. Rüzgar güney yönünden saatte yaklaşık 6 km hızla esecek. Nem oranı %46 civarında kalacak.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. 17 Kasım Pazartesi günü hava açık kalacak. Sıcaklıklar 17°C ile 4°C arasında değişecek. Salı günü de benzer hava durumu devam edecek. Gündüz sıcaklıkları 18°C, gece ise 3°C civarında olacak.

Hafta ortasında hava koşulları stabil kalacak. Bu açık hava etkinlikleri için uygun bir dönem sunuyor. Hava sıcaklıkları gündüz 16-18°C, gece ise 1-4°C arasında değişecek. Gündüzleri güneşli ve açık hava koşulları hakim olacak. Akşamları sıcaklıkların düşmesi bekleniyor.

Bu nedenle gündüzleri hafif kıyafet giymek rahatlık sağlayacak. Akşamları ise daha kalın giysiler tercih edilmesi faydalı olacak. Rüzgar güney yönünden esecek. Nem oranının %46 civarında olması hava kalitesinin iyi olduğunu gösteriyor. Bu açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam sunuyor.

Denizli'de 16 Kasım 2025 Pazar günü ve takip eden günlerde hava açık ve güneşli olacak. Gündüzleri hafif kıyafetlerle rahatça vakit geçirilebilir. Akşamları daha kalın giysiler tercih edilmesi öneriliyor. Hava kalitesi açık hava etkinlikleri için uygundur.

Anahtar Kelimeler:
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
