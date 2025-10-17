HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Denizli 17 Ekim Cuma Hava Durumu! Denizli'de hava durumu nasıl olacak?

Denizli'de 17 Ekim 2025 Cuma günü hava durumu genellikle açık ve güneşli geçecek. Gündüz sıcaklık 21°C, gece ise 12°C civarına düşecek. Rüzgar batı yönünden saatte 15 kilometre hızla esecek. Önümüzdeki günlerde hava şartlarında değişiklikler görülecek. 20 Ekim Pazartesi günü yağmur ihtimali bulunuyor. Açık hava etkinlikleri planlayanların yanlarında yağmurluk bulundurmaları öneriliyor. Güneşten korunmak için güneş kremi kullanılmalı.

Denizli 17 Ekim Cuma Hava Durumu! Denizli'de hava durumu nasıl olacak?
Melih Kadir Yılmaz

Denizli'de 17 Ekim 2025 Cuma günü hava durumu genellikle açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklık 21°C civarında. Gece ise sıcaklık 12°C'ye düşmesi bekleniyor. Rüzgar batı yönünden saatte 15 kilometre hızla esecek. Nem oranı %49 civarında olacak.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında hafif değişiklikler öngörülüyor. 18 Ekim Cumartesi günü hava genellikle güneşli. Sıcaklıklar 23°C ile 11°C arasında değişecek. 19 Ekim Pazar günü bulutların artması bekleniyor. Sıcaklıklar 21°C ile 13°C arasında seyredecek. 20 Ekim Pazartesi günü yağmur ihtimali bulunuyor. Sıcaklıklar 17°C ile 12°C arasında olacak.

Bu dönemde hava koşulları değişkenlik gösterebilir. Planlarınızı yaparken esnek olmanız faydalı olacaktır. 20 Ekim Pazartesi günü yağmur ihtimali var. Açık hava etkinlikleri planlıyorsanız yanınıza uygun yağmurluk veya şemsiye almanızda yarar var. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar daha düşük olacak. Uygun kıyafet seçimi açısından bu durumu unutmamalısınız. Gün boyunca güneşli havanın tadını çıkarın. Güneş ışınlarının zararlı etkilerinden korunmak için güneş kremi kullanmayı ihmal etmeyin.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sırrı Süreyya Önder'in mal varlığını kızı Ceren Önder Kandemir açıkladıSırrı Süreyya Önder'in mal varlığını kızı Ceren Önder Kandemir açıkladı
Lise öğrencisi kazada yaralandıLise öğrencisi kazada yaralandı

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Denizli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.