Denizli 17 Kasım Pazartesi Hava Durumu! Denizli'de hava durumu nasıl olacak?

Denizli'de 17 Kasım Pazartesi günü hava durumu genel olarak açık ve güneşli geçecek. Gündüz sıcaklık 17°C, gece ise 10°C civarında olacak. Önümüzdeki günlerde hava koşullarında ciddi bir değişiklik beklenmiyor. 18 Kasım Salı günü sıcaklık gündüz 22°C'ye çıkacak. Rüzgarın kuzeydoğudan hafif esmesiyle dışarıda vakit geçirmek uygun hale gelecek. Ancak, nem oranının yüksekliği alerjik bireyler için risk oluşturmaktadır.

Denizli'de 17 Kasım Pazartesi günü hava durumu genellikle açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklık 17°C civarında seyredecek. Gece sıcaklığı ise 10°C'ye düşecek. Rüzgar kuzeydoğudan saatte yaklaşık 3 km hızla esecek. Nem oranı %74 civarında bulunacak.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. 18 Kasım Salı günü hava kısmen güneşli olacak. Sıcaklık gündüz 22°C, gece ise 8°C civarında olacak. 19 Kasım Çarşamba günü yüksek bulutlar arasından güneşin görünmesi bekleniyor. Sıcaklık gündüz 21°C, gece 8°C olacak. 20 Kasım Perşembe günü hava kısmen güneşli olacak. Gündüz sıcaklık 23°C, gece sıcaklığı 6°C civarında olacak.

Bu dönemde hava koşulları genellikle ılımandır. Güneşli günler çoğunlukla sizi bekliyor. Ancak sabah ve akşam saatlerinde sıcaklığın düşebileceğini unutmamak önemlidir. Özellikle bu saatlerde sıcak tutacak giysi bulundurmak faydalı olacaktır. Gündüz açık hava etkinlikleri planlayabilirsiniz. Rüzgar hafif olacağı için dışarı çıkmak için uygun bir dönemdesiniz. Nem oranı yüksek olabilir. Bu, hava kalitesini etkileyebilir. Alerjik reaksiyonlara karşı hassas olanların dikkatli olması önerilir.

