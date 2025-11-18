Denizli 18 Kasım Salı Hava Durumu! Denizli'de hava durumu nasıl olacak?

Denizli'de 18 Kasım 2025 Salı günü hava durumu genellikle güneşli ve ılıman olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 18°C civarında seyredecek. Gece saatlerinde sıcaklık 4°C'ye kadar düşmesi bekleniyor. Nem oranı %79 seviyelerinde olacak. Rüzgar hızı ise 4.6 km/s olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 07:45’tir. Gün batımı saati ise 17:50 olarak hesaplanmıştır.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında belirgin bir değişiklik beklenmiyor. 19 Kasım Çarşamba günü sıcaklıklar 17°C ile 5°C arasında değişecek. Hava genel olarak bulutlu olacak. 20 Kasım Perşembe günü sıcaklıklar 18°C ile 3°C arasında seyredecek. Hava puslu ve güneşli bir görünüme sahip olacak. 21 Kasım Cuma günü sıcaklıklar 20°C ile 4°C arasında değişecek. Hava yüksek bulutlar arasında güneşli olacak.

Bu dönemde hava koşulları ılıman ve stabil olacak. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar düşecek. Özellikle sabah işe veya okula gidecekler için uygun kıyafet seçimi önemlidir. Gün içinde güneşli havanın tadını çıkarmak mümkün. Ani sıcaklık değişimlerine karşı hazırlıklı olmak faydalı olacaktır. Nem oranı yüksek olacaktır. Alerjik reaksiyonlara karşı dikkatli olunması önerilir. Ayrıca bol su tüketilmesi önemlidir.