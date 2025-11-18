HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Denizli 18 Kasım Salı Hava Durumu! Denizli'de hava durumu nasıl olacak?

Denizli'de 18 Kasım 2025 Salı günü hava durumu genellikle güneşli ve ılıman olacak. Gündüz sıcaklık 18°C, gece ise 4°C’ye düşecek. Nem oranı %79 seviyelerinde bulunacak. Önümüzdeki günlerde hava koşullarında belirgin bir değişiklik beklenmiyor. 19 Kasım Çarşamba günü bulutlu, 20 Kasım Perşembe günü ise puslu ve güneşli bir hava öngörülüyor. Ani sıcaklık değişimlerine karşı dikkat edilmesi, su tüketiminin artırılması önem taşıyor.

Denizli 18 Kasım Salı Hava Durumu! Denizli'de hava durumu nasıl olacak?
Ufuk Dağ

Denizli'de 18 Kasım 2025 Salı günü hava durumu genellikle güneşli ve ılıman olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 18°C civarında seyredecek. Gece saatlerinde sıcaklık 4°C'ye kadar düşmesi bekleniyor. Nem oranı %79 seviyelerinde olacak. Rüzgar hızı ise 4.6 km/s olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 07:45’tir. Gün batımı saati ise 17:50 olarak hesaplanmıştır.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında belirgin bir değişiklik beklenmiyor. 19 Kasım Çarşamba günü sıcaklıklar 17°C ile 5°C arasında değişecek. Hava genel olarak bulutlu olacak. 20 Kasım Perşembe günü sıcaklıklar 18°C ile 3°C arasında seyredecek. Hava puslu ve güneşli bir görünüme sahip olacak. 21 Kasım Cuma günü sıcaklıklar 20°C ile 4°C arasında değişecek. Hava yüksek bulutlar arasında güneşli olacak.

Bu dönemde hava koşulları ılıman ve stabil olacak. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar düşecek. Özellikle sabah işe veya okula gidecekler için uygun kıyafet seçimi önemlidir. Gün içinde güneşli havanın tadını çıkarmak mümkün. Ani sıcaklık değişimlerine karşı hazırlıklı olmak faydalı olacaktır. Nem oranı yüksek olacaktır. Alerjik reaksiyonlara karşı dikkatli olunması önerilir. Ayrıca bol su tüketilmesi önemlidir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
DSÖ açıkladı: Her yıl milyonlar hayatını kaybediyor!DSÖ açıkladı: Her yıl milyonlar hayatını kaybediyor!
Antalya’da apartman dairesi alev alev yandıAntalya’da apartman dairesi alev alev yandı

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Denizli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Gürcistan'da uçağımız düşmüştü! Bakan Güler ön bulguyu açıkladı: "İki ay sonra biter"

Gürcistan'da uçağımız düşmüştü! Bakan Güler ön bulguyu açıkladı: "İki ay sonra biter"

Düğün kabusa döndü! Davetliler hastaneye koştu

Düğün kabusa döndü! Davetliler hastaneye koştu

Menajer Gardi'den Messi açıklaması! G.Saray taraftarı çıldırdı...

Menajer Gardi'den Messi açıklaması! G.Saray taraftarı çıldırdı...

Hazal Kaya ve Melisa Döngel arasında yer krizi! Belinden tutup...

Hazal Kaya ve Melisa Döngel arasında yer krizi! Belinden tutup...

20 Kasım'da A101'e oto araç kamerası geliyor!

20 Kasım'da A101'e oto araç kamerası geliyor!

'Kulislerde net mesaj' Memur ve emeklisinin zammı 'Bu kez böyle olmayacak'

'Kulislerde net mesaj' Memur ve emeklisinin zammı 'Bu kez böyle olmayacak'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.