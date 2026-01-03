HABER

Gaziantep'te dehşet anları! Markete sığınan küçük kızı darbedip, bıçakladı

Gaziantep'te korkunç bir olay yaşandı. Akli dengesi yerinde olmadığı belirtilen F.K., kendisinden kaçıp, markete sığınan 11 yaşındaki H.E. isimli kız çocuğunu darp edip, bıçakladı. Olay, güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Gaziantep'te dehşet dolu dakikalar yaşandı. Olay, 1 Ocak akşamı Çıksorut Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; aklı dengesi olmadığı belirtilen F.K., bilinmeyen bir nedenle H.E.'yi darbetmek istedi.

CEBİNDEN ÇIKARTTIĞI BIÇAKLA YARALADI!

Küçük kız, F.K.'den kaçarak bir markete sığındı. Daha sonra markete giren şüpheli, çocuğu darp etmeye başladı. F.K., küçük çocuğu yere yatırıp, üzerine oturdu. F.K., daha sonra cebinden çıkarttığı bıçakla küçük kızı yaraladı.

TUTUKLANDI

Olay marketin güvenlik kamerasına yansırken, küçük çocuk esnafın müdahalesi ile kurtarıldı.

İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. H.E. hastaneye kaldırılıp tedavi altına alınırken, F.K. polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan F.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Soruşturma başlatılırken, çocuğun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.Kaynak: DHA   |   Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

