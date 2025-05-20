Denizli 20 Mayıs Salı hava durumu! Denizli'de hava durumu nasıl olacak?

Denizli'de 20 Mayıs 2025 Salı günü hava durumu, bol güneş ışığıyla birlikte 26°C bekleniyor. Bu güzel hava, açık hava etkinlikleri için ideal.

21 Mayıs Çarşamba günü hava sıcaklığının 30°C'ye yükselebileceği tahmin ediliyor. Bol güneş ışığı devam edecek. Bu sıcaklık, yazın yaklaşmakta olduğunu gösteriyor. Açık hava etkinlikleri yapılabilir.

22 Mayıs Perşembe günü, hava sıcaklığının 32°C'ye ulaşması bekleniyor. Güneşli ve parçalı bulutlu bir hava olacak. Bu sıcaklık, yazın zirveye ulaştığını gösteriyor. Öğle saatlerinde güneş ışığından korunmak önem kazanacak.

Önümüzdeki günlerde hava sıcaklıkları artacak. Güneş ışığından korunmak için şapka, güneş gözlüğü ve koruyucu kıyafetler kullanmak faydalı olacaktır. Bol su içerek vücudu susuz bırakmamak önemlidir. Güneşin en etkili olduğu 10:00-16:00 saatleri arasında gölgede kalmak da gereklidir. Bu önlemler, sıcak havalarda sağlığı korumaya yardımcı olacaktır.