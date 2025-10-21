HABER

Denizli 21 Ekim Salı Hava Durumu! Denizli'de hava durumu nasıl olacak?

Denizli'de 21 Ekim 2025 Salı günü hava durumu hafif sağanak yağmurlarla geçecek. Sıcaklık 17°C civarlarında seyredecek. Sabah ve akşam saatlerinde yağış beklentisi var. 22 Ekim Çarşamba, 21°C sıcaklık ve açık hava koşullarıyle devam edecek. 23 Ekim’de benzer hava durumu sürecek. Ancak 24 Ekim Cuma günü tekrar hafif sağanak yağış olabilecek. Bu dönemde şemsiye bulundurmanız önerilir.

Hazar Gönüllü

Denizli'de 21 Ekim 2025 Salı günü hava durumu hafif sağanak yağmurlar ile birlikte geçecek. Sıcaklık 17°C civarında olacak. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde hafif yağışlar bekleniyor. Nem oranı %87 civarında ölçülecek. Rüzgarın hızı saatte 2.2 km olarak tahmin ediliyor.

22 Ekim Çarşamba günü hava sıcaklığının 21°C'ye yükselebileceği düşünülüyor. Hava koşulları genellikle açık ve güneşli olacak. 23 Ekim Perşembe günü benzer hava koşulları devam edecek. Ancak 24 Ekim Cuma günü hafif sağanak yağmurlar yeniden görülebilir.

Bu dönemde sabah ve akşam saatlerinde yağmur ihtimaline dikkat etmelisiniz. Yanınızda bir şemsiye veya su geçirmez ceket bulundurmanız işleri kolaylaştırır. Nem oranının yüksek olması nedeniyle hafif ve nefes alabilen kıyafetler tercih edebilirsiniz. Rüzgar hızı düşük olsa da ani hava değişimlerine hazırlıklı olmak önemli. Kat kat giyinmek ve gerektiğinde katları çıkarmak pratik bir çözüm sunar. Günlük planlarınızı yaparken bu hava koşullarını göz önünde bulundurmalısınız. Açık hava etkinliklerinizi yağmur ihtimaline göre planlamak faydalı olacaktır.

