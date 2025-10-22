Denizli 22 Ekim Çarşamba Hava Durumu! Denizli'de hava durumu nasıl olacak?

Denizli'de 22 Ekim 2025 Çarşamba günü hava durumu açık ve güneşli. Sabah saatlerinde sıcaklık 14°C. Gündüz 21°C, akşam 14°C ve gece ise 12°C civarında olacak. Rüzgar sabah saatlerinde kuzeydoğudan esiyor. Hızı 13 km/saat. Gündüz güneybatıdan 7 km/saat hızla esecek. Akşam kuzeyden 3 km/saat ve gece kuzeydoğudan 8 km/saat rüzgar tahmin edilmektedir. Nem oranı sabah %68. Gündüz %38, akşam %70 ve gece %60 seviyelerinde olacak. Basınç sabah 927 hPa. Gündüz 926 hPa olarak bekleniyor. Akşam ve gece de basıncın 926 hPa seviyelerinde seyredeceği tahmin edilmiştir.

23 Ekim Perşembe günü kısa süreli sağanak yağışlar bekleniyor. Sıcaklık gündüz 22°C, gece 13°C civarında olacak. Nem oranı %68 seviyelerinde tahmin ediliyor. Rüzgar hızı 9 km/saat ve basınç 969 hPa olarak öngörülüyor. 24 Ekim Cuma günü güneşli ve parçalı bulutlu bir hava öngörülüyor. Gündüz sıcaklığı 23°C, gece ise 12°C civarında olacak. Nem oranı %70 seviyelerinde. Rüzgar hızı 12 km/saat, basınç ise 968 hPa olarak tahmin edilmektedir.

25 Ekim Cumartesi günü çoğunlukla güneşli bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklığı 23°C, gece ise 11°C civarında olacak. Nem oranı %67 seviyelerinde. Rüzgar hızı 8 km/saat, basınç ise 969 hPa olarak tahmin edilmektedir.

Hava koşullarının değişken olabileceğini hatırlamak önemlidir. Özellikle 23 Ekim'deki sağanak yağışlar ani ıslanmalara neden olabilir. Dışarı çıkarken yanınızda şemsiye veya su geçirmez giysi bulundurmak faydalı olabilir. Rüzgar hızlarının artabileceğini göz önünde bulundurarak, hafif ve rahat kıyafetler giymeniz önerilir. Sıcaklık gündüz saatlerinde 20°C üzerinde, gece ise 10°C altında olacak. Kat kat giyinmek, vücut ısınızı dengede tutmanıza yardımcı olabilir. Hava koşullarını düzenli olarak takip ederek, planlarınızı ayarlamanız önemlidir. Olası olumsuz hava koşullarından etkilenmemek için dikkatli olmalısınız.