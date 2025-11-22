Denizli 22 Kasım Cumartesi Hava Durumu! Denizli'de hava durumu nasıl olacak?

Denizli'de 22 Kasım 2025 Cumartesi, hava durumu çok bulutlu olacak. Gündüz sıcaklık 20°C civarında. Gece sıcaklık 7°C'ye kadar düşecek. Nem oranı %57. Rüzgar hızı saatte 6.6 km olarak öngörülüyor. Gün doğumu saati 07:49. Gün batımı ise 17:45 olarak hesaplandı.

Pazar günü, 23 Kasım 2025, yer yer sağanak yağmurlar bekleniyor. Gündüz sıcaklık 19°C. Gece sıcaklık 8°C civarında olacak. Nem oranı yine %57. Rüzgar hızı saatte 6.6 km olarak tahmin ediliyor.

Pazartesi günü, 24 Kasım 2025, kısa süreli sağanak yağmurların görülmesi olası. Gündüz sıcaklık 14°C. Gece sıcaklık ise 2°C civarında olacak. Nem oranı %57. Rüzgar hızı değişmeyecek, saatte 6.6 km.

Salı günü, 25 Kasım 2025, çok bulutlu bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklık 14°C. Gece sıcaklığı 1°C civarında olacak. Nem oranı %57. Rüzgar hızı saatte 6.6 km olarak tahmin ediliyor.

Bu dönemde hava sıcaklıklarının düşmesi ve yağışların artması bekleniyor. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde soğuk havaya hazırlıklı olunması önemli. Kat kat giyinmek, vücut ısısını korur.

Yağışlı günlerde su geçirmeyen ayakkabılar seçilmeli. Su geçirmeyen dış giyim de tercih edilmelidir. Sahada vakit geçirecekler, yağmurluk ve şemsiye bulundurmalı.

Sıcaklıkların düşmesiyle trafik kazalarının artabileceği unutmamalı. Araç kullanırken dikkat edilmeli. Hız limitlerine uyulmalıdır. Düşük sıcaklıklar nedeniyle buzlanma riski var. Yolda dikkatli olunmalı. Lastiklerin durumu kontrol edilmelidir.