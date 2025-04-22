HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Denizli 22 Nisan Salı Hava Durumu! Denizli'de hava durumu nasıl olacak?

Denizli'de 22 Nisan 2025 Salı günü hava durumu artan bulutlarla birlikte olacak. Sıcaklık 13°C ile 26°C arasında değişecek. Gündüz saatlerinde sıcaklık 20°C civarına ulaşacak. Gece saatlerinde ise 8°C seviyelerine düşebilir. Nisan ayı boyunca Denizli'de ortalama sıcaklıklar 14.6°C ile 20°C arasında değişiyor.

Denizli 22 Nisan Salı Hava Durumu! Denizli'de hava durumu nasıl olacak?
Melih Kadir Yılmaz

Önümüzdeki günlerde 23 Nisan Çarşamba günü kısmen güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 11°C ile 25°C arasında değişebilir. 24 Nisan Perşembe günü yer yer sağanak yağışlar görülebilir. Sıcaklık 10°C ile 21°C arasında seyredebilir. 25 Nisan Cuma günü ise çoğunlukla güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 11°C ile 22°C arasında değişebilir.

Nisan ayı boyunca Denizli'de ortalama 6 yağmurlu gün ve 10 güneşli saat bulunmaktadır. Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemli. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde daha sıcak tutacak kıyafetler tercih edilmelidir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak gerekir. Hava durumunu düzenli olarak takip etmek, planlarınızı yaparken faydalı olacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bakıcı kadından 2 yaşındaki çocuğa şiddet Bakıcı kadından 2 yaşındaki çocuğa şiddet
İmamoğlu seslendi, CHP kolları sıvadıİmamoğlu seslendi, CHP kolları sıvadı

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Denizli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Tüm sürücüleri ilgilendiriyor! Hükümet düğmeye bastı: Bunu yapana af yok, normal cezadan daha fazla ödeyecek

Tüm sürücüleri ilgilendiriyor! Hükümet düğmeye bastı: Bunu yapana af yok, normal cezadan daha fazla ödeyecek

Dünyaca ünlü maden suyunda dışkıdan bulaşan bakteri bulundu!

Dünyaca ünlü maden suyunda dışkıdan bulaşan bakteri bulundu!

Eski vekilin oğlu annesini öldürmüştü! Cinayetin nedeni ortaya çıktı

Eski vekilin oğlu annesini öldürmüştü! Cinayetin nedeni ortaya çıktı

Hamile eşini öldürüp cesetle aynı evde 10 gün boyunca kaldı!

Hamile eşini öldürüp cesetle aynı evde 10 gün boyunca kaldı!

Almanya'ya seslendi! "Kararınızı geri alın"

Almanya'ya seslendi! "Kararınızı geri alın"

Antalya’da ve Muğla... İnanılır gibi değil; Köpek balığı tekneye saldırdı...

Antalya’da ve Muğla... İnanılır gibi değil; Köpek balığı tekneye saldırdı...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.