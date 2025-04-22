Denizli 22 Nisan Salı Hava Durumu! Denizli'de hava durumu nasıl olacak?

Önümüzdeki günlerde 23 Nisan Çarşamba günü kısmen güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 11°C ile 25°C arasında değişebilir. 24 Nisan Perşembe günü yer yer sağanak yağışlar görülebilir. Sıcaklık 10°C ile 21°C arasında seyredebilir. 25 Nisan Cuma günü ise çoğunlukla güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 11°C ile 22°C arasında değişebilir.

Nisan ayı boyunca Denizli'de ortalama 6 yağmurlu gün ve 10 güneşli saat bulunmaktadır. Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemli. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde daha sıcak tutacak kıyafetler tercih edilmelidir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak gerekir. Hava durumunu düzenli olarak takip etmek, planlarınızı yaparken faydalı olacaktır.