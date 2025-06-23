Denizli 23 Haziran Pazartesi Hava Durumu! Denizli'de hava durumu nasıl olacak?

Denizli'de 23 Haziran Pazartesi günü hava açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkları 32°C, gece ise 18°C civarında seyredecek. Nem oranı %45 olacak. Rüzgar hızı 13.3 km/saat olarak tahmin ediliyor.

24 Haziran Salı günü sıcaklıklar 33°C'ye kadar yükselecek. 25 Haziran Çarşamba günü 33°C, 26 Haziran Perşembe günü de 33°C olarak bekleniyor. Bu günlerde gece sıcaklıkları 19°C ile 20°C arasında değişecek.

Bu sıcak hava koşullarında, öğle saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olması önemlidir. Gün ortasında güneş ışınlarının dik geldiği saatlerde, açık hava etkinliklerini sınırlamak veya gölgelik alanlarda durmak daha sağlıklı olacaktır. Bol su tüketimi ve hafif, açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Bu, vücut ısısının dengelenmesine yardımcı olur. Sıcak havalarda, özellikle yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların daha dikkatli olması önerilir.

Düşük rüzgar hızları nedeniyle hava genellikle sakin kalacak. Nem oranının %45 civarında olması, hava kalitesini etkileyebilir. Alerjik reaksiyonlara yatkın kişilerin dışarı çıkarken maske takmaları, polen yoğunluğunun düşük olduğu saatleri tercih etmeleri faydalı olacaktır.

Denizli'de önümüzdeki günlerde sıcak ve güneşli bir hava bekleniyor. Dışarıda vakit geçireceklerin, güneş ışınlarından korunmak için önlemler almaları ve sağlıklarına dikkat etmeleri önemlidir.