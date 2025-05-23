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Denizli 23 Mayıs Cuma hava durumu! Denizli'de hava durumu nasıl olacak?

Denizli 23 Mayıs Cuma hava durumu genellikle güneşli ve sıcak olacak.

Denizli 23 Mayıs Cuma hava durumu! Denizli'de hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Denizli'de 23 Mayıs 2025 Cuma günü hava durumu, genellikle güneşli ve sıcak olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 31°C'ye kadar yükselecek. Gece saatlerinde sıcaklıklar 16°C civarında seyredecek. Bu sıcaklıklar, Mayıs ayının ortalama değerlerinin üzerindedir. Yazın yaklaşmakta olduğunu gösteriyor.

Hafta sonu hava koşulları benzer şekilde devam edecek. 24 Mayıs Cumartesi hava sıcaklığı 32°C'ye ulaşacak. 25 Mayıs Pazar günü ise sıcaklık 35°C'ye kadar çıkacak. Bu yüksek sıcaklıklar, özellikle açık hava etkinlikleri planlayanlar için dikkate alınmalıdır.

Böylesi sıcak günlerde, güneş ışınları öğle saatlerinde dik açıyla gelir. Dışarıda bulunmak, güneş çarpması riskini artırabilir. Bu nedenle, serin ve gölgeli alanlarda vakit geçirmek önemlidir. Bol su içmek, hafif ve açık renkli giysiler tercih etmek gerekir. Güneşe çıkarken koruyucu krem kullanmak ve şapka takmak da cilt sağlığını korur.

Yüksek sıcaklıklarda, hassas grupların daha dikkatli olması gerekmektedir. Özellikle yaşlılar ve çocuklar için bu durum önemlidir. Evlerde klima veya vantilatör kullanarak iç mekanlarda serinliği sağlamak, uyku kalitesini artırabilir. Sıcak hava dalgalarının sağlık üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirmek için bu önlemler büyük önem taşır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Denizli
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