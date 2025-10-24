HABER

24 Ekim Cuma günü Denizli'de hafif sağanak yağmur bekleniyor. Sıcaklıkların 13.3°C ile 20.8°C arasında olacağı tahmin ediliyor. Yüksek nem oranı ve düşük rüzgar hızı, özellikle sabah ve akşam saatlerinde serinlik hissi yaratabilir. 25 Ekim Cumartesi az bulutlu hava ile birlikte sıcaklıkların 10.9°C ile 22.7°C arasında değişeceği öngörülüyor. Açık hava etkinlikleri için güncel hava durumu takibi önem taşıyor.

Denizli 24 Ekim Cuma Hava Durumu! Denizli'de hava durumu nasıl olacak?

24 Ekim 2025 Cuma günü Denizli'de hafif sağanak yağmur bekleniyor. Sıcaklıklar 13.3°C ile 20.8°C arasında olacak. Nem oranı %95 civarında kalacak. Rüzgar hızı ise 1.4 km/saat seviyelerinde olacak. Gün doğumu saat 07:21, gün batımı saati ise 18:14 olarak hesaplandı.

25 Ekim Cumartesi günü az bulutlu bir hava tahmin ediliyor. Sıcaklıkların 10.9°C ile 22.7°C arasında değişmesi bekleniyor. Nem oranı %81, rüzgar hızı 7.1 km/saat olacak. Gün doğumu saati 07:22, gün batımı saati 18:13 olarak öngörülüyor.

26 Ekim Pazar günü kısmen güneşli bir hava durumu bekleniyor. Sıcaklıkların 11°C ile 22°C arasında olması bekleniyor. Nem oranı %63, rüzgar hızı ise 10 km/saat olacak. Gün doğumu saati 07:23, gün batımı saati 18:12 olarak hesaplandı.

27 Ekim Pazartesi günü parlak güneş ışığı altında sıcaklıkların 12°C ile 24°C arasında olacağı tahmin ediliyor. Nem oranı %60, rüzgar hızı 12 km/saat seviyelerinde olacak. Gün doğumu 07:24, gün batımı 18:11 olarak öngörülüyor.

Bu dönemde hava koşulları değişkenlik gösterebilir. Özellikle 24 Ekim Cuma günü hafif sağanak yağmur bekleniyor. Dışarı çıkarken yanınıza şemsiye almanız faydalı olacaktır. Yüksek nem oranı, sabah ve akşam saatlerinde serinlik hissi yaratabilir. Kat kat giyinmek, hava sıcaklığı arttığında rahatlık sağlayabilir. Rüzgar hızının düşük olması, açık hava etkinlikleri için uygun koşullar sunar.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının daha stabil hale gelmesi bekleniyor. Bu durum, açık hava etkinlikleri için daha uygun bir ortam yaratacaktır. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Güncel hava durumu raporlarını takip etmek, planlarınızı en iyi şekilde yapmanıza yardımcı olur.

