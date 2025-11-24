Denizli 24 Kasım Pazartesi Hava Durumu! Denizli'de hava durumu nasıl olacak?

Denizli'de 24 Kasım 2025 Pazartesi günü hava durumu, sabah saatlerinde hafif yağmurlu. Öğleden sonra parçalı bulutlu ve sıcaklık 11°C civarında olacak. Nem oranı %66. Rüzgar hızı 18.6 km/saat. Basınç ise 906.4 mb olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 07:51, gün batımı saati 17:46 olarak hesaplanmıştır.

Salı günü hava daha güneşli olacak. En düşük sıcaklık 2°C, en yüksek sıcaklık ise 16°C civarında. Çarşamba günü hava çok bulutlu. En düşük sıcaklık 4°C, en yüksek sıcaklık 15°C olarak bekleniyor. Perşembe günü güneşli ve parçalı bulutlu bir hava hakim. En düşük sıcaklık 3°C, en yüksek sıcaklık 16°C tahmin ediliyor.

Bu dönemde hava sıcaklıkları 2°C ile 16°C arasında değişecek. Nem oranı ise %65 ile %66 arasında olacak. Rüzgar hızı 5.9 km/saat ile 18.6 km/saat arasında tahmin ediliyor.

Hava koşullarına göre, sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar düşük. Kat kat giyinmek önemlidir. Rüzgardan korunmak gerekir. Gün içinde güneşli saatlerde hafif kıyafetler tercih edilebilir. Sabah ve akşam saatlerinde nem oranı yüksek. Nemden korunmak için uygun giysiler seçilmelidir. Rüzgarlı günlerde ise rüzgar geçirmeyen giysiler ve şapkalar kullanmak faydalı olacaktır.