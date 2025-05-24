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Denizli 24 Mayıs Cumartesi hava durumu! Denizli'de hava durumu nasıl olacak?

Denizli 24 Mayıs Cumartesi hava durumu tahminleri açıklandı. Denizli'de hava durumu genellikle güneşli olacak.

Denizli 24 Mayıs Cumartesi hava durumu! Denizli'de hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Denizli'de, 24 Mayıs 2025 Cumartesi günü hava durumu bulutlu ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 32°C'ye yükselebilir. Gece ise sıcaklık 17°C civarında kalacaktır. Bu dönemde nem oranı %53 olacak. Rüzgar hızı 15.5 km/saat olarak tahmin edilmektedir.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında değişiklikler olacaktır. 25 Mayıs Pazar günü hava sıcaklığı 36°C'ye yükselebilir. Bulutlar artacak. Bu nedenle hava daha sıcak ve nemli olacak. 26 Mayıs Pazartesi günü, bölgenin bazı kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Hava sıcaklığı 27°C civarında olacaktır. 27 Mayıs Salı günü ise sıcaklık 23°C'ye düşecektir. Kısmen güneşli bir hava hakim olacaktır.

Bu dönemdeki ani hava değişiklikleri, sıcaklık artışları ve yağışlar sağlık sorunlarına yol açabilir. Sıcak havalarda, özellikle öğle saatlerinde dışarıda bulunmamaya dikkat edilmelidir. Bol su içmek ve hafif, açık renkli giysiler tercih etmek önemlidir. Ani yağışlar için yanınızda bir şemsiye bulundurmak faydalı olacaktır. Hava koşullarına uygun giyinmek ve gerekli önlemleri almak sağlığınızı korumanıza yardımcı olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Denizli
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