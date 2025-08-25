HABER

Denizli 25 Ağustos Pazartesi Hava Durumu! Denizli'de hava durumu nasıl olacak?

Denizli'de 25 Ağustos 2025 Pazartesi günü hava durumu yüksek sıcaklık ve güneşli bir gün olarak öngörülmektedir.

Doğukan Akbayır

Denizli'de 25 Ağustos 2025 Pazartesi günü hava durumu yüksek sıcaklık ve güneşli bir gün olarak öngörülmektedir. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 34°C civarında olması beklenmektedir. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi tahmin edilmektedir. 26 Ağustos Salı günü 34°C, 27 Ağustos Çarşamba günü 34°C ve 28 Ağustos Perşembe günü 35°C civarında sıcaklıklar öngörülmektedir.

Bu dönemde, özellikle öğle saatlerinde aşırı sıcaklardan korunmak önemlidir. Sıcak havalarda, güneş ışınlarının dik geldiği saatlerde dışarıda bulunmaktan kaçınmak vücut ısısını dengelemeye yardımcı olur. Ayrıca bol su tüketimi de önemlidir. Vücudun su dengesini korumak, sıcak havalarda hayati öneme sahiptir. Hafif ve açık renkli giysiler tercih etmek, vücudun serin kalmasına destek sağlar. Dışarıda uzun süre kalmamak, aşırı sıcakların etkileriyle karşılaşmayı azaltır.

