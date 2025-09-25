Denizli 25 Eylül Perşembe hava durumu! Denizli'de hava durumu nasıl olacak?

Denizli'de 25 Eylül 2025 Perşembe günü hava durumu genel olarak güneşli ve sıcak olacak. Gündüz sıcaklığı 32°C civarına ulaşacak. Gece sıcaklığı ise 16°C seviyelerinde kalacak. Rüzgar güney yönünden esse de, hızı saatte 2 km olacak.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları bekleniyor. 26 Eylül Cuma günü kısmen güneşli bir hava olacak. Gündüz sıcaklığı 31°C, gece sıcaklığı 16°C olacak. 27 Eylül Cumartesi günü güneşli bir hava hakim olacak. Gündüz sıcaklığı 30°C, gece ise 13°C olarak tahmin ediliyor. 28 Eylül Pazar günü çoğunlukla güneşli olacak. Gündüz sıcaklığı 26°C, gece sıcaklığı 14°C'ye inecek.

Bu sıcak ve güneşli hava, özellikle öğle saatlerinde bunaltıcı olabilir. Açık hava etkinlikleri planlayanların dikkatli olması gerekiyor. Güneş ışınlarından korunmak için şapka, güneş gözlüğü ve koruyucu krem kullanmak önemlidir. Bol su tüketimi önerilir. Hafif, açık renkli giysilerin tercih edilmesi vücut ısısını dengede tutabilir. Sıcak günlerde hassas grupların koruma altına alınması gerekli. Özellikle yaşlılar ve çocuklar serin ortamlarda vakit geçirmelidir.