HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Denizli 25 Eylül Perşembe hava durumu! Denizli'de hava durumu nasıl olacak?

Denizli 25 Eylül Perşembe hava durumu! Denizli'de hava durumu güneşli ve sıcak olacak. İşte detaylar...

Denizli 25 Eylül Perşembe hava durumu! Denizli'de hava durumu nasıl olacak?

Denizli'de 25 Eylül 2025 Perşembe günü hava durumu genel olarak güneşli ve sıcak olacak. Gündüz sıcaklığı 32°C civarına ulaşacak. Gece sıcaklığı ise 16°C seviyelerinde kalacak. Rüzgar güney yönünden esse de, hızı saatte 2 km olacak.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları bekleniyor. 26 Eylül Cuma günü kısmen güneşli bir hava olacak. Gündüz sıcaklığı 31°C, gece sıcaklığı 16°C olacak. 27 Eylül Cumartesi günü güneşli bir hava hakim olacak. Gündüz sıcaklığı 30°C, gece ise 13°C olarak tahmin ediliyor. 28 Eylül Pazar günü çoğunlukla güneşli olacak. Gündüz sıcaklığı 26°C, gece sıcaklığı 14°C'ye inecek.

Bu sıcak ve güneşli hava, özellikle öğle saatlerinde bunaltıcı olabilir. Açık hava etkinlikleri planlayanların dikkatli olması gerekiyor. Güneş ışınlarından korunmak için şapka, güneş gözlüğü ve koruyucu krem kullanmak önemlidir. Bol su tüketimi önerilir. Hafif, açık renkli giysilerin tercih edilmesi vücut ısısını dengede tutabilir. Sıcak günlerde hassas grupların koruma altına alınması gerekli. Özellikle yaşlılar ve çocuklar serin ortamlarda vakit geçirmelidir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
81 ilde yüzlercesi ele geçirildi81 ilde yüzlercesi ele geçirildi
Erdoğan'ın esprili girişi görüşmeye damga vurduErdoğan'ın esprili girişi görüşmeye damga vurdu

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Denizli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.