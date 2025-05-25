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Denizli 25 Mayıs Pazar Hava Durumu! Denizli'de hava durumu nasıl olacak?

Denizli'de 25 Mayıs 2025 Pazar günü hava durumu, sıcaklıkların 19°C ile 34°C arasında değişeceği tahmin edilmektedir.

Denizli 25 Mayıs Pazar Hava Durumu! Denizli'de hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Rüzgarlı ve çoğunlukla güneşli bir gün olacaktır. Bu sıcaklıklar, Mayıs ayı için tipik değerlerin biraz üzerindedir. Özellikle öğle saatlerinde yüksek sıcaklıklar hissedilebilir.

26 Mayıs Pazartesi günü, bölgenin bazı kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağışlar beklenmektedir. Sıcaklıklar 14°C ile 27°C arasında değişecektir. Yağışlar ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalara yol açabilir. 27 Mayıs Salı günü, puslu güneşli bir hava hakim olacak. Sıcaklıklar 13°C ile 25°C arasında seyredecektir. 28 Mayıs Çarşamba günü ise çoğunlukla güneşli bir hava beklenmektedir. Sıcaklıklar 14°C ile 26°C arasında olacaktır.

Bu dönemde, özellikle 26 Mayıs'taki olası yağışlara karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Ani hava değişimleri ve yağışlar, günlük planlarınızı etkileyebilir. Bu nedenle, hava durumunu düzenli olarak takip etmek faydalı olacaktır. Gerekirse planlarınızı esnek tutmalısınız. Ayrıca, yağışlı günlerde su baskınlarına karşı dikkatli olunmalı. Düşük alanlardan uzak durulmalıdır. Sıcak günlerde güneş ışınlarından korunmak için uygun kıyafetler tercih edilmelidir. Ayrıca, bol su içilmelidir.

Denizli'de önümüzdeki günlerde değişken hava koşulları beklenmektedir. Hava durumunu yakından izlemek ve gerekli önlemleri almak, olası olumsuzlukların önüne geçmek açısından önemlidir.

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hava durumu Denizli
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