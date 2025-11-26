HABER

Denizli 26 Kasım Çarşamba Hava Durumu! Denizli'de hava durumu nasıl olacak?

Denizli'de 26 Kasım 2025 tarihinde kısmen güneşli bir sabahın ardından öğleden sonra hava bulutlanacak. Gündüz sıcaklık 20°C, gece ise 8°C olacağı belirtiliyor. Rüzgar hızı 5.5 km/saat ve nem oranı %53 düzeyinde. Haftanın ilerleyen günlerinde hava sıcaklıklarının 22°C ile 5°C arasında değişeceği öngörülüyor. Bu süreçte ani hava değişikliklerine hazırlıklı olmak önem taşıyor. Şemsiye ve uygun giyinmek, beklenen sağanaklar karşısında faydalı olacaktır.

Denizli'de 26 Kasım 2025 Çarşamba günü hava durumu sabah saatlerinde kısmen güneşli olacak. Öğleden sonra ise hava bulutlanacak. Gündüz en yüksek sıcaklık 20°C, gece en düşük sıcaklık 8°C olarak bekleniyor. Nem oranı %53 düzeyinde. Rüzgar hızı 5.5 km/saat. Basınç seviyesi ise 987 mb olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 07:55. Gün batımı saati 17:46.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında değişiklikler öngörülüyor. 27 Kasım Perşembe günü hava çoğunlukla güneşli olacaktır. Sıcaklık 22°C ile 8°C arasında değişecek. 28 Kasım Cuma günü hava bulutlu ve güneşli olacak. Sıcaklık 21°C ile 10°C arasında seyredecek. 29 Kasım Cumartesi günü yer yer sağanaklar bekleniyor. Sıcaklık 16°C ile 8°C arasında olacak. 30 Kasım Pazar günü hava değişken bulutlu görünüyor. Sıcaklıklar 18°C ile 5°C arasında değişecek.

Bu dönemde hava koşullarındaki değişikliklere hazırlıklı olmak önemlidir. Özellikle 29 Kasım Cumartesi günü beklenen sağanaklar için şemsiye veya yağmurluk almanız faydalı olacaktır. Sıcaklıkların düşeceği günlerde sabah ve akşam saatlerinde uygun giyinmek gerekiyor. Bu, üşümeyi önleyecektir. Ayrıca hava koşullarına göre planlarınızı esnek tutmalısınız. Ani değişikliklere karşı hazırlıklı olmanızda fayda vardır.

