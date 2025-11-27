HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Denizli 27 Kasım Perşembe Hava Durumu! Denizli'de hava durumu nasıl olacak?

Denizli'de 27 Kasım 2025'te hava genellikle güneşli olacak. En yüksek sıcaklık 15°C, en düşük sıcaklık 2°C olarak tahmin ediliyor. Cuma günü hava parçalı bulutlu yaşanacak. Cumartesi ve Pazar günleri yer yer sağanak yağış bekleniyor. Bu süreçte ani hava değişikliklerine hazırlıklı olunmalı, şemsiye taşıma ve kat kat giyinme öneriliyor. Hava koşullarını düzenli takip etmek planlarınızı etkileyen olumsuz durumları minimize edecek.

Denizli 27 Kasım Perşembe Hava Durumu! Denizli'de hava durumu nasıl olacak?
Cansu Akalp

Denizli'de 27 Kasım 2025 Perşembe günü hava genellikle güneşli olacak. En yüksek sıcaklık 15°C, en düşük sıcaklık 2°C civarında seyredecek. Nem oranı %73 olarak tahmin ediliyor. Rüzgar hızı 3.3 km/saat, basınç seviyesi ise 990.8 mb olacak. Gün doğumu saati 07:56, gün batımı ise 17:45 olarak belirlendi.

Cuma günü hava parçalı bulutlu olacak. En yüksek sıcaklık 16°C, en düşük sıcaklık ise 6°C civarında olacak. Cumartesi ve Pazar günleri yer yer sağanak yağışlar bekleniyor. Cumartesi günü en yüksek sıcaklık 10°C, Pazar günü ise 11°C olacak.

Bu dönemde hava koşullarındaki ani değişikliklere karşı hazırlıklı olunmalıdır. Özellikle yağışlı günlerde dışarı çıkarken şemsiye veya su geçirmez giysiler bulundurmak faydalı olacaktır. Sıcaklıkların düşeceği günlerde kat kat giyinmek, vücut ısısını korumaya yardımcı olur. Bu sayede soğuk algınlığı riski azalacaktır. Hava koşullarına uygun ayakkabılar seçerek ıslak zeminlerde kayma riskini azaltabilirsiniz.

Hava durumunu düzenli olarak takip etmek önemlidir. Planlarınızı güncel tutmak, olumsuz hava koşullarından etkilenmenizi en aza indirecektir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Mardin'de yok olan aile! Boğuşma yok, kapıda zorlama yok: Komşu tutuklandıMardin'de yok olan aile! Boğuşma yok, kapıda zorlama yok: Komşu tutuklandı
Hong Kong cehennemi! Yangın devam ediyor: Can kaybı 44 oldu, 279 kişiden haber alınamıyor!Hong Kong cehennemi! Yangın devam ediyor: Can kaybı 44 oldu, 279 kişiden haber alınamıyor!

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Denizli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Washington'da alarm! 2 ulusal muhafız vuruldu, Beyaz Saray kapatıldı

Washington'da alarm! 2 ulusal muhafız vuruldu, Beyaz Saray kapatıldı

Tavuk yiyen 3 kardeşten biri hayatını kaybetti! 2 çocuğun durumu ağır

Tavuk yiyen 3 kardeşten biri hayatını kaybetti! 2 çocuğun durumu ağır

Rafa Silva'nın gitmek istediği Süper Lig devini duyurdu!

Rafa Silva'nın gitmek istediği Süper Lig devini duyurdu!

Önce senaryo sonra kadro değişti! Başrol geri dönecek mi?

Önce senaryo sonra kadro değişti! Başrol geri dönecek mi?

Altın için çarpıcı tahmin! Sefer Şener canlı yayında rakam verdi

Altın için çarpıcı tahmin! Sefer Şener canlı yayında rakam verdi

Uzman isimden uyarı geldi! "Sigortalılar elini çabuk tutmalı"

Uzman isimden uyarı geldi! "Sigortalılar elini çabuk tutmalı"

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.