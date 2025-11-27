Denizli 27 Kasım Perşembe Hava Durumu! Denizli'de hava durumu nasıl olacak?

Denizli'de 27 Kasım 2025 Perşembe günü hava genellikle güneşli olacak. En yüksek sıcaklık 15°C, en düşük sıcaklık 2°C civarında seyredecek. Nem oranı %73 olarak tahmin ediliyor. Rüzgar hızı 3.3 km/saat, basınç seviyesi ise 990.8 mb olacak. Gün doğumu saati 07:56, gün batımı ise 17:45 olarak belirlendi.

Cuma günü hava parçalı bulutlu olacak. En yüksek sıcaklık 16°C, en düşük sıcaklık ise 6°C civarında olacak. Cumartesi ve Pazar günleri yer yer sağanak yağışlar bekleniyor. Cumartesi günü en yüksek sıcaklık 10°C, Pazar günü ise 11°C olacak.

Bu dönemde hava koşullarındaki ani değişikliklere karşı hazırlıklı olunmalıdır. Özellikle yağışlı günlerde dışarı çıkarken şemsiye veya su geçirmez giysiler bulundurmak faydalı olacaktır. Sıcaklıkların düşeceği günlerde kat kat giyinmek, vücut ısısını korumaya yardımcı olur. Bu sayede soğuk algınlığı riski azalacaktır. Hava koşullarına uygun ayakkabılar seçerek ıslak zeminlerde kayma riskini azaltabilirsiniz.

Hava durumunu düzenli olarak takip etmek önemlidir. Planlarınızı güncel tutmak, olumsuz hava koşullarından etkilenmenizi en aza indirecektir.