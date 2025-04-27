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Denizli 27 Nisan Pazar Hava Durumu! Denizli'de hava durumu nasıl olacak?

Denizli'de 27 Nisan 2025 Pazar günü hava durumu yer yer sağanaklarla geçecek. En yüksek sıcaklık 22°C, en düşük sıcaklık ise 13°C olacak. 28 Nisan Pazartesi günü de yer yer sağanaklar bekleniyor. Sıcaklıklar 21°C ile 12°C arasında değişecek. 29 Nisan Salı günü kısmen güneşli bir hava hakim olacak. Sıcaklıklar 21°C ile 9°C arasında seyredecek. 30 Nisan Çarşamba günü hafif yağmur bekleniyor. Sıcaklıklar 22°C ile 9°C arasında olacak.

Denizli 27 Nisan Pazar Hava Durumu! Denizli'de hava durumu nasıl olacak?
Devrim Karadağ

Nisan ayı boyunca Denizli'de ortalama sıcaklıklar 14.6°C, en düşük sıcaklıklar 8.6°C ve en yüksek sıcaklıklar 20°C civarındadır. Ayrıca, Nisan ayında ortalama 47 mm yağış düşmekte ve 6 yağmurlu gün yaşanmaktadır.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Özellikle yağmurlu günlerde su geçirmez ayakkabılar ve şemsiyeler kullanmak faydalı olacaktır. Ani hava değişimlerine karşı da hazırlıklı olmak gerekir. Hava durumunu düzenli olarak takip etmek, günlük planlamalarınızı yaparken size yardımcı olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Denizli
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