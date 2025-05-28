Denizli 28 Mayıs Çarşamba hava durumu! Denizli'de hava durumu nasıl olacak?

Denizli'de, 28 Mayıs 2025 Çarşamba günü hava durumu yağmurlu olacak. Sıcaklıklar artan bulutlarla birlikte 27°C'ye kadar yükselecek. Gece sıcaklıkları ise 14°C'ye kadar düşecek. Bu durumu, bölgedeki tarım faaliyetleri ve açık hava etkinlikleri için planlama yaparken dikkate almak önemlidir.

29 Mayıs Perşembe günü sıcaklıklar 25°C'ye kadar düşecek. Muhtemel sağanak yağışlar bekleniyor. Bu, özellikle dış mekan etkinlikleri ve ulaşım planlamaları için hazırlıklı olunması gerektiğini gösteriyor.

30 Mayıs Cuma günü, 24°C'ye kadar düşen sıcaklıklarla birlikte yer yer sağanaklar görülecek. Bu durum, açık hava etkinlikleri ve tarım faaliyetleri için planlama yaparken dikkate alınmalıdır.

31 Mayıs Cumartesi günü sıcaklıklar 21°C'ye kadar düşecek. Bu gün de yer yer sağanaklar bekleniyor. Özellikle açık hava etkinlikleri ve ulaşım planlamaları için hazırlıklı olunması gerekecek.

Bu dönemde yağışların artmasıyla birlikte nem oranının da yükseleceği öngörülmektedir. Hava koşullarını dikkate almak, açık hava etkinlikleri ve tarım faaliyetleri için önemlidir.

Ayrıca, yağışların artması su baskınları ve sel riskini artırabilir. Bu nedenle, su baskını riski yüksek bölgelerde yaşayanların ve çalışanların gerekli önlemleri alması önemlidir.

Hava koşullarının değişken olabileceği unutulmamalıdır. Tahminler zamanla güncellenebilir. Güncel hava durumu raporlarını düzenli olarak takip etmek ve planlamaları buna göre yapmak en doğru yaklaşım olacaktır.