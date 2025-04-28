Denizli 28 Nisan Pazartesi hava durumu! Denizli'de hava durumu nasıl olacak? Sıcak mı, soğuk mu?

Denizli'de 28 Nisan Pazartesi günü hava durumu yer yer sağanak yağmurların etkili olacağı şeklinde tahmin edilmektedir. En yüksek sıcaklık 21°C, en düşük sıcaklık ise 11°C olacak. Bu dönemde hava sıcaklıkları 19°C ile 24°C arasında değişecek. Yağışlar yerel olarak görülecek.

29 Nisan Salı günü hafif yağmurlar beklenmektedir. 1 Mayıs Perşembe günü hava sıcaklıkları yine 19°C ile 24°C arasında olacak. Hafif yağmurlar devam edecektir. 2 Mayıs Cuma günü de benzer hava koşulları sürecektir.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak gerekir. Yağmurlu günlerde su geçirmeyen ayakkabılar ve şemsiyeler kullanmak, ıslanmaktan korunmanıza yardımcı olacaktır. Hava sıcaklıklarındaki dalgalanmalar nedeniyle kat kat giyinmek önemlidir. Gerektiğinde katları çıkarıp giymek, vücut ısınızı dengelemenize yardımcı olur.

Hava koşullarını düzenli olarak takip etmek, güncel bilgilere göre planlama yapmanızı sağlar. Bu şekilde olumsuz hava koşullarından etkilenmemeniz mümkün olacaktır.